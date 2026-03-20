پیام تسلیت روابط عمومی سپاه کربلا به مناسبت شهادت سردار نائینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نائینی»، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جنایت تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در سحرگاه آخرین روز ماه مبارک رمضان به شهادت رسید. روابط عمومی سپاه کربلا، این ضایعه عظیم را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معزز شهید، همرزمان و جامعه رسانه‌ای کشور تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: سردار نائینی با بیش از چهار دهه فعالیت در عرصه‌های پاسداری از انقلاب و روایتگری دفاع مقدس، به عنوان یکی از فرماندهان شاخص و الهام‌بخش روابط عمومی سپاه، نقش مهمی در هدایت جبهه فرهنگی و رسانه‌ای ایفا کرده بود. وی با نظریات تحولی خود در عرصه جنگ نرم، راهنمای نسل جدید پاسداران و رسانه‌گران بود.

روابط عمومی سپاه کربلا با تأسی از مکتب این شهید بزرگوار، عهد می‌بندد مسیر جهاد تبیین، روشنگری و مقابله با توطئه‌های دشمن را با قدرت و بصیرت ادامه دهد. بی‌گمان خون پاک سردار نائینی، اراده ملت ایران را در مسیر مقاومت راسخ‌تر کرده و انتقامی سخت در انتظار جنایتکاران خواهد بود.