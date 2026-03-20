به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید غلامرضا امیری معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه قدس گیلان در پی شهادت سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی ؛معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پیام مشترک تبریک و تسلیت صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
شهادت سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی» با توجه به کلام قرآن ؛ «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، با ایثارگری در راه پاسداری از انقلاب، تجسمی از نوید قرآنی است.
معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه با چهار دهه خدمت بی دریغ نقش کلیدی در شکلدهی روایتهای دفاع مقدس داشته و سخنگویی شجاعانهاش در دوران اخیر، گواهی ماندگار بر تعهد و رشادت اوست.
رهبری دوراندیشانه در عرصههای جنگ نرم و شناختی، سردار نائینی همراه با نظریات تحولی و الگوهای کاربردیاش، راهنماییهای استراتژیک ارزشمندی را فراهم آورد. شهید نایینی صرفاً یک سخنگو نبود؛ او یک استراتژیست چیرهدست بود که اقداماتش، استحکامات دفاعی ما را در برابر تهدیدات ایدئولوژیک و اطلاعاتی تقویت کرد.
میراث او در عزم راسخ پاسداران انقلاب حک شده است و تا ابد الهامبخش ما در مقابله با توطئههای دشمنان خواهد بود، و اطمینان میدهد که صدای قدرتمند سپاه همچنان فانوسی از اقتدار و قدرت معنوی باقی است.
شجاعت، اخلاص و تعهد بیلرزه سردار سرتیپ شهید نائینی الگویی مثالزدنی است؛ این فداکاریها، یادآور روح شهادتطلبی است که عزم ما را جزم میسازد. ما پاسداران سپاه قدس گیلان با محکوم کردن اقدام تروریستی ناجوانمردانه که منجر به شهادت سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی» شد، عزم خود را برای پیمودن راه شهید بزرگوار برای ادامه مسیر شهدا جزمتر کرده ایم.
با درود فراوان به روح پرفتوح سردار رشید، شجاع و مخلص، «علی محمد نایینی»، و تکریم رشادتهای بیوقفهی او و برادر شهیدش، شهادت این مجاهد عرصه فرهنگ و رسانه را به فرماندهی معظم کل قوا؛ حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای(مدظله العالی)، خانواده معزز شهید، همرزمانش در سپاه پاسداران، اصحاب رسانه و مردم شهیدپرور تسلیت و تبریک عرض میکنم.
یاد و خاطره حضور «شهید سردار سرتیپ پاسدارعلی محمد نایینی» در گیلان در سال ۱۴۰۴، که طی دو سفر به این استان صورت گرفت؛ از جمله در مراسم یادواره شهید قلیپور در مسجد فاطمه زهرا (س) رشت و همچنین به عنوان سخنران مراسم بصیرتافزای ۸ دی در گیلان گرامی میدارم.
