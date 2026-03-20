سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: ترور مقامات ناشی از درماندگی دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در گفتگویی گفت: مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، همانند مردم، با مردم و بین مردم زندگی می‌کنند. آنها مثل مقامات و مسئولان رژیم تروریستی صهیونی و آمریکای جنایتکار نیستند که به دلیل ناتوانی در برابر مقاومت ملت قهرمان ایران و اقتدار، اراده و شجاعت نیروهای مسلح، در زیر زمین و پناهگاه‌ها مخفی شده‌اند و یا مردم را سپر حفظ جان خود قرار می‌دهند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: ترور مقامات و مسئولان کشور و برخی از فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نشان قدرت دشمن نیست؛ بلکه ناشی از استیصال، درماندگی و خباثت اوست.

سردار شکارچی گفت: مسئولان و فرماندهان بزدل، خلبانان و سربازان خبیث شما را زیر نظر داریم و با اراده، ضمن اینکه حملات پرقدرت و کوبنده گذشته را علیه شما تداوم می بخشیم، آن زمان دیر نخواهد بود که شما را با ذلت، خفت و خواری از مخفی گاه ها و پناهگاه ها بیرون بکشیم و به سزای عمل نحستان برسانیم.

وی تاکید کرد: از این پس، براساس اطلاعاتی که از شما در اختیار ماست، گردشگاه ها، تفرجگاه ها و مراکز سیاحتی و تفریحی در جهان نیز برای شما امنیت نخواهد داشت.