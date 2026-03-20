میردامادی: ایران با اتکا به ایمان مردم، آمریکا را عاجز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمجتبی میردامادی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به عظمت و شگفتیهای روح به عنوان یکی از نشانههای قدرت الهی اظهار کرد: در وجود انسان هم ظرفیت خوبیها و هم زمینه بدیها قرار داده شده است و کسی رستگار خواهد شد که بتواند نفس اماره و تمایلات ناپسند درون خود را مهار کند.
وی افزود: روح انسان هرگز از بین نمیرود و تنها جسم است که در طول سالها تغییر میکند. ممکن است فردی سالها پیش مرتکب عملی شده باشد و جسم او دگرگون شده باشد، اما روح و تصمیم درونی او همان باقی میماند.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: هنگامی که انسان از دنیا میرود و جان خود را به پروردگار تسلیم میکند، روح او همچنان زنده است و اینگونه نیست که انسان تا روز قیامت در بیخبری کامل باشد.
وی در این زمینه به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) پس از بازگشت از جنگ صفین در برابر قبرستان کوفه ایستادند، به اهل قبور سلام کردند و فرمودند شما پیش از ما به این مسیر آمدهاید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد. سپس خطاب به آنان بیان کردند اگر از ما بپرسید، خواهیم گفت که همسرانتان ازدواج کردهاند، خانههایتان به دیگران رسیده و اموالتان تقسیم شده است؛ شما چه خبر؟ در نهایت حضرت تأکید کردند که بهترین توشه برای آخرت تقوا است.
میردامادی با تأکید بر اهمیت تقوا گفت: اگر انسان تقوا را در زندگی خود پیشه کند، افق فکری او گشوده میشود. در دنیای امروز نیز بسیاری تصور نمیکردند کشوری مانند ایران بتواند در برابر قدرتی همچون آمریکا بایستد، اما این ایستادگی تحقق یافت و این همان وعده الهی است که بندگان صالح سرانجام بر زمین حاکم خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین یادگارهای امام خمینی (ره) تشکیل کمیته امداد است. این نهاد یک مجموعه خیریه سالم به شمار میرود، در حالی که برخی خیریههایی که در شهرها فعالیت میکنند، متأسفانه برای عدهای به محلی برای کسب منافع شخصی تبدیل شدهاند.
وی از مردم خواست به ایتام و نیازمندان کمک کنند و افزود: یاری رساندن به مستمندان و افراد بیبضاعت یکی از راههای رسیدن به رضایت الهی و رستگاری است.
امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به ماه مبارک رمضان گفت: در این ماه فرصتهای معنوی فراوانی برای همه ما فراهم شد و باید تلاش کنیم دستاوردهای معنوی آن را حفظ کنیم. مهمترین دستاورد رمضان تقوا و مبارزه با نفس است و این مسیر باید پس از پایان ماه مبارک نیز ادامه یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد رهبر شهید اظهار کرد: رهبر شهید بارها آرزوی شهادت کرده بود و خداوند نیز پس از سالها خدمت به اسلام و کشور، این افتخار بزرگ را نصیب او کرد. ارزش شهادت آنقدر بزرگ است که درک کامل آن برای ما آسان نیست و هر یک از شهدا همچون ستارگانی هستند که جهان را روشن میکنند.
میردامادی ادامه داد: رهبر شهید شخصیتی کمنظیر بود و شاید در تاریخ پس از پیامبران و ائمه معصومین (ع) کمتر بتوان نمونهای مانند او یافت؛ انسانی سادهزیست، حکیم، عارف و مجاهد که در مسیر زندگی از هیچ قدرتی جز خداوند هراس نداشت و تنها برای دفاع از حق و مردم سخن میگفت.
وی با بیان اینکه خداوند در قرآن وعده داده است که چیزی از انسان گرفته نمیشود مگر آنکه بهتر از آن یا همانندش عطا شود، افزود: انقلاب اسلامی که مقدمه ظهور امام زمان (عج) دانسته میشود، بر سه پایه اصلی استوار بوده است؛ لطف خداوند، رهبری و حضور مردم. این سه عامل در کنار هم انقلاب را شکل دادند. امام خمینی (ره) در آغاز انقلاب نه سلاح و نه تجهیزات نظامی در اختیار داشت، اما با اتکا به خدا و همراهی مردم توانست رژیم شاه را که مورد حمایت قدرتهای بزرگ جهان بود، از کشور بیرون کند.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به فداکاریهای مردم در مسیر انقلاب گفت: ملت ایران در این راه قربانیان بسیاری تقدیم کردهاند. در واقعه پانزدهم خرداد حدود ۱۵ هزار نفر جان خود را از دست دادند. قرآن کریم نیز تأکید میکند که اگر جهاد و شهادت نباشد، دین، مساجد و یاد خدا در جامعه باقی نخواهد ماند و همه شهدا در بهشت مهمان پیامبر اکرم (ص) هستند.
وی با اشاره به آیات ۶۲ و ۶۳ سوره انفال بیان کرد: اگر دشمنان و مکاران دنیا قصد فریب شما را داشته باشند، خداوند برای شما کافی است. در روزهای اخیر نیز مردم صحنههای بزرگی از حضور و همبستگی را رقم زدند و میلیونها نفر از استراحت خود گذشتند تا امنیت کشور حفظ شود. حتی کودکان نیز به راهپیماییها و پرچم ایران علاقه نشان میدهند و این پیوند قلبی چیزی نیست که با ثروت دنیا بتوان آن را ایجاد کرد؛ بلکه این خداوند است که دلها را به یکدیگر نزدیک میکند.
میردامادی در ادامه با اشاره به سخنرانی ۲۶ دی سال ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب گفت: در آن سخنرانی ۵۰ دقیقهای، ۹۹ بار از ملت و مردم نام برده شد. همچنین در سال گذشته نیز در یک سخنرانی ۶۰ دقیقهای، ۶۶ بار از ملت تجلیل کردند. رهبر جدید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سیدمجتبی خامنهای نیز در نخستین پیام خود ۲۵ مرتبه از ملت و مردم نام بردند که نشاندهنده جایگاه اساسی مردم در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی است.
وی افزود: در نخستین پیام رهبر انقلاب چند نکته مهم مطرح شد؛ نخست تأکید بر ادامه و تثبیت مسیر امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب است و اینکه این راه با همان قدرت و شجاعت ادامه خواهد یافت. نکته دوم نقش عمارگونه ملت ایران است که با شجاعت و ایثار در صحنه حضور پیدا کردند. سومین موضوع نیز نمایش قدرت و تقویت بازدارندگی کشور است.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: برخی از سیاسیون معتقد بودند که دنیای امروز صرفاً دنیای گفتوگو است، اما رهبر شهید همواره بر ضرورت قدرت تأکید داشتند. اگر امروز کشور از توان دفاعی و موشکی برخوردار نبود، نمیتوانست در برابر تهدیدها ایستادگی کند.
وی با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: امروز فرزندان این سرزمین توانستهاند هواپیمای اف‑۳۵ را سرنگون کنند؛ هواپیمایی که گفته میشد هیچ راداری قادر به شناسایی آن نیست.
میردامادی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت بازدارندگی افزود: در عین حال باید تلاش کرد کشورها و ملتهای منطقه را از دست ندهیم و آنان را هدایت کنیم. باید به کشورهای منطقه فهماند که ما با آنها برادر هستیم و توان موشکی ایران برای مقابله با پایگاهها و منافع قدرتهای استعماری در منطقه است، نه برای ملتهای همسایه.
