به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر آدینه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمله دشمن سفاک به استان سمنان بیان کرد: سه نقطه این استان شامل سمنان، شهمیرزاد و درجزین مورد اصابت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه همه چیز در دست کنترل است، افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد که فعلا کسی در این حملات شهید نشده و تعدادی مصدوم نیز به بیمارستان منتقل شده اند.

استاندار سمنان با بیان اینکه اوضاع تحت کنترل است، تاکید کرد: فعلا مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

کولیوند با بیان اینکه مردم نگران نباشند چرا که وضعیت تثبیت شده است، افزود: متاسفانه باید به مردم گفت که قدری از شلوغ کردن شهر پرهیز کنند و اگر نیاز بود که از خانه بیرون بیایند، ترافیک را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه فعلا مشکل خاصی وجود ندارد، افزود: نقاطی که توسط دشمن زده شده، عمدتاً سوله هایی بوده که خالی بوده اند شامل سوله ای که از آن به عنوان نمایشگاه استفاده می شد یا موکبی که خالی بوده و لذا به حمدالله مشکلی ایجاد نشده است.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: یک سوله خالی دیگر هم در ورودی شهر سمنان توسط دشمن مورد اصابت قرار گرفته است.

کولیوند با بیان اینکه خوشبختانه هیچ مشکلی در استان رخ نداده است، گفت: مصدومان این حملات ددمنشانه هم تحت درمان هستند.