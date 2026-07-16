برقراری آرامش در سمنان؛ شرایط کاملاً عادی و تحت کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر پنجشنبه در بازدید از فرودگاه سمنان با اشاره به حادثه بامداد امروز در این مرکز بیان کرد: اصابت دو پرتابه به محدوده این فرودگاه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومی در پی نداشت و شرایط منطقه به طور کامل تحت کنترل است.

وی با تشریح آخرین وضعیت حادثه فرودگاه سمنان اظهار کرد: حدود ساعت ۳:۱۵ تا ۳:۳۰ بامداد، دو پرتابه به محدوده فرودگاه سمنان اصابت کرد که خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مشکل خاصی را در منطقه به دنبال نداشت.

استاندار سمنان با بیان اینکه خسارات واردشده تنها به بخش‌های جانبی فرودگاه محدود بود، ادامه داد : از نخستین دقایق وقوع حادثه، تمامی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و مسئول در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط را انجام دادند.

کولیوند با اشاره به حضور میدانی خود در محل حادثه تأکید کرد: شرایط کاملاً تحت کنترل است، هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و آرامش در منطقه برقرار است.

وی ضمن قدردانی از همکاری و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان، افزود: از مردم تقاضامندیم اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.