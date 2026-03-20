به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به ساعات پایانی ماه مبارک رمضان اظهار داشت: بسیاری از افراد سال گذشته در میان ما بودند که امسال توفیق درک این ماه از آنها سلب شد؛ لذا باید قدر این ساعات و لحظات تا غروب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را بدانیم و با تضرع، اشک و ناله برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) استغاثه کنیم.
وی با استناد به دعای وداع امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه، بر قرائت این دعای پرمعرفت در ساعات پایانی روز تاکید کرد و افزود: حضرت سیدالساجدین (ع) در این دعا با اندوه فراوان از فراق ماه خدا یاد میکنند. با اتمام این ماه، زمینههای بینظیر توفیق همچون استجابت دعا، ثواب هفتاد برابری اعمال و برابری تلاوت یک آیه با ختم قرآن به پایان میرسد. این ماه هم بر گردن ما حق دارد و هم حرمتی دارد که باید با حفظ دستاوردهای معنوی و استمرار دوری از گناهان در طول سال، آن را پاس بداریم. در این ماه به برکت انس با قرآن، مجالس دعا و دستگیری از فقرا، دلها نرم شده، شیاطین در غل و زنجیر قرار گرفته و آمار جرائم به شدت کاهش مییابد که باید این برکات استمرار یابد.
ملی شدن صنعت نفت و تسلط ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز
خطیب جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۹ اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت، یادآور شد: روزگاری انگلیسیها با قراردادهای ظالمانه و همراهی شاهان مفلوک بر تمام منابع نفتی ما مسلط بودند تا اینکه با تلاش علما و شخصیتهای سیاسی، نفت ایران ملی شد و دولت مصدق روی کار آمد. اما دیری نپایید که با کودتای سال ۳۲، استعمارگران غربی مجدداً دولت ستمشاهی پهلوی را مسلط کرده و تا زمان پیروزی انقلاب، منابع ملت را چپاول کرده و در ازای آن سلاحهای از رده خارج و اجناس بنجل به کشور تحمیل میکردند.
وی تاکید کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، خون شهدا و هدایتهای پیامبرگونه امام راحل، امام شهید (اعلی الله مقامهما) و اکنون رهبر فرزانه انقلاب، نه تنها نفت و تمام منابع در اختیار خود ملت است، بلکه جمهوری اسلامی به پشتوانه مردم بر خلیج فارس و تنگه هرمز که حق قانونی ماست مسلط شده است. از این پس ایران قاطعانه از منافع عبور و مرور نفت، گاز، آلومینیوم و کالا از تنگه هرمز به نفع ملت استفاده خواهد کرد.
تقارن بهار طبیعت و عید فطر؛ لزوم تکریم خانواده شهدای جنگ رمضان
حجتالاسلام والمسلمین غفوری با تبریک تقارن عید سعید فطر به عنوان عید جوایز الهی و آغاز سال نو، تصریح کرد: اگرچه عید زمان شادی است، اما مردم بصیر و بامعرفت ما شرایط را لحاظ خواهند کرد. ما اکنون در ایام ۴۰ روز عزای عمومی برای امام شهیدمان به سر میبریم. در جریان جنگ ۱۲ روزه رمضان و فتنه شبهکودتای صهیونیستی-آمریکایی در سال ۱۴۰۴، ملت ایران هزاران شهید تقدیم اسلام کرد.
وی افزود: از سنتهای حسنه اعیاد، دید و بازدید، زیارت اهل قبور و سرکشی به خانوادههای داغدار است. وظیفه سنگین ما در آغاز سال نو این است که حتماً به محضر خانوادههای معظم شهدا رسیده و به آنها عرض ادب و تسلی داشته باشیم. همچنین از تمامی کسانی که توان مالی دارند تقاضا دارم در این ساعات باقیمانده از ماه مبارک رمضان که ثواب صدقات مضاعف است، به یاری فقرا و ضعفایی بشتابند که در تامین لباس و لوازم شب عید فرزندانشان ناتوان هستند.
ترور شخصیتهای برجسته و استمرار مقتدرانه مسیر انقلاب
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ترورهای ناجوانمردانه اخیر توسط باند تبهکار و تروریست صهیونیستی گفت: دشمنان که از درک مکتب امام حسین (ع) و حقیقت شهادت عاجزند، با نگاهی مادی دست به ترور شخصیتهای بزرگی زدند که هر یک استوانهای برای نظام بودند. شهید دکتر علی لاریجانی، شخصیتی عالمزاده، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی و مدیری که در باز کردن گرههای دیپلماسی نقشی موثر داشت، به همراه فرزند فاضلش دکتر مرتضی لاریجانی به شهادت رسید.
وی ادامه داد: همچنین سردار سرافراز سرلشکر سلیمانی، فرمانده شجاع بسیج مستضعفین که نقشی کلیدی در انسجام نیروهای مردمی داشت و شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شجاع، مدبر و جانباز اطلاعات که با وجود مجروحیت شدید و از دست دادن نیمی از پای راست، لحظهای از خدمت و تهجد فروگذار نکرد، به خیل رقای شهیدشان پیوستند.این شهدا که معتمدِ صددرصدِ امام شهید بودند، با شهادت خود خون تازهای در رگهای جامعه جاری کردند؛ همانگونه که شهادت رهبر شجاع و مظلوم ما، فضای روحی جهان و ملتهای مظلوم را دگرگون ساخت و انسجام بینظیری در میادین و مساجد ایجاد کرد. با افتادن پرچم از دست یک سردار، سردار دیگری آن را برمیافرازد؛ چنانکه با زعامت رهبر حکیم، مدیر و فرزانه انقلاب، حضرت آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای که با وجود ۳۰ سال سن کمتر نسبت به امام شهید، همان روحیات، شجاعت و توانمندی را از همان بیانیه اول به نمایش گذاشتند، مسیر انقلاب با توانی مضاعف و نفسی تازه ادامه خواهد یافت.
شکست هیمنه کاذب آمریکا و آغاز فصل فتوحات ملت ایران
امام جمعه کرمانشاه در پایان با تاکید بر اینکه تهدیدات جنگ و ترور امروز به بزرگترین فرصت برای ملت ایران تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: این جنگ تحمیلی ناخواسته، سایه ترس را برای همیشه از سر کشور برداشت و هیمنه کاذب و پوشالی آمریکا را در جهان فرو ریخت. ناوهای آمریکایی که با تبلیغات فراوان به منطقه آمده بودند، با بستن تنگه هرمز از سوی نیروهای مقتدر ما پا به فرار گذاشتند و افسانه شکستناپذیری آنها با شکار جنگنده رادارگریز اف-۳۵ توسط سامانههای بومی جوانان ایرانی در روز گذشته، به طور کامل نابود شد.
وی با اشاره به گشایشهای اقتصادی حاصل از این ایستادگی گفت: جایگاه ایران برای همیشه به عنوان یک ابرقدرت حقیقی در جهان تثبیت شد. امروز دشمنان ذلیلانه تحریمهای نفتی را برداشتهاند تا ما نفتهای روی آب خود را به فروش برسانیم و نفتی که قرار بود زیر قیمت فروخته شود، اکنون با قیمتهای چند برابری به فروش میرسد. ملت ایران بداند که با اتکا به قدرت الهی، حضور در صحنه و هدایتهای رهبر فرزانه انقلاب، فصل فتوحات و پیروزیهای بینظیر آغاز شده است.
