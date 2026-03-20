۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

تشدید حملات ارتش روسیه علیه اوکراین/ ۵ شهرک جدید آزاد شد

منابع خبری با اشاره به اینکه ارتش روسیه بر شدت حملات خود به نیروهای اوکراینی افزوده است، از آزادسازی ۵ شهرک جدید خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از حملات شدید ارتش روسیه به نیروهای اوکراینی خبر دادند.

این منابع از هفت حمله گسترده ارتش روسیه به نیروهای اوکراینی و آزادسازی ۵ شهرک دیگر به دست نیروهای روسی خبر دادند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که زیرساخت های انرژی و حمل و نقل و فرودگاههایی که ارتش اوکراین از آنها استفاده می کرد و نیز تاسیسات صنایع نظامی در اوکراین، هدف قرار گرفته است.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز تولید پهپادهای هجومی دوربرد و محل نگهداری و آماده سازی این پهپادها، هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار دادن مرکز استقرار نیروهای اوکراینی و مزدوران خارجی خبر داد.

نیروهای روسی چهار شهرک را در دونتسک و یک شهرک را در سومی در شمال اوکراین آزاد کرده است.

