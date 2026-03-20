به گزارش خبرنگار شهری مهر، صبح ۹ اسفند ماه بود که دشمن امریکایی_صهیونی به خیال خود با شهادت رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا و برخی فرماندهان نظامی پیروز سومین جنگ تحمیلی بر ایران خواهد بود.

روزی تلخ برای از دست دادن رهبر انقلاب و دیگر سرداران مان. حالا اما با گذشت نزدیک به ۳ هفته از دفاع جانانه شیرمردان و شیرزنان ایران از وجب به وجب خاک کشور، کانون افکارسنجی مرکز مطالعات شهرداری تهران دست به پیمایشی میدانی از شهروندان تهرانی زده تا دیدگاه آنها درباره این جنگ و پایان آن را ترسیم کند.

پیمایشی که نشان می‌دهد تهرانی‌ها در کنار رضایت از عملکرد شهرداری در ایام جنگ، خواهان تداوم حملات تا عقب نشینی کامل امریکا هستند.

علی شمسی پور، رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با توجه به افکارسنجی صورت گرفته درباره جنگ تحمیلی ماه مبارک رمضان گفت: این کار بر اساس نمونه استاندارد از بین مردم تهران صورت گرفته که نکات قابل تاملی دارد.

وی با تاکید بر اینکه جنگ تحمیلی باعث شهادت مقام معظم شد، اظهار داشت: اولین نکته این افکارسنجی آن است که بیش از ۷۸ درصد از مردم اخبار جنگ را پیگیری می کنند.

همچنین بیش از ۶۷ درصد مردم معتقدند که در شرایط کنونی به هیچ عنوان مذاکره با امریکا و ترامپ مناسب نیست و اصلا اعتمادی به این موضوع ندارند.

بیش از ۵۰ درصد تهرانی ها، معتقدند ایران برنده جنگ خواهد بود

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تصریح کرد: از نکات جالب افکارسنجی صورت گرفته آن است که ۸۰ درصد مردم تهران معتقدند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مقابل تهاجمات دشمن امریکایی و صهیونیستی عکس العمل بسیار خوبی داشتند و از پاسخ نظامی کشور ابراز رضایت داشتند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر آن است که بیش از ۵۰ درصد و به عبارت دقیق تر حدود ۵۴ درصد مردم تهران معتقدند این جنگ با پیروزی کشورمان و جمهوری اسلامی خاتمه خواهد یافت.

شمسی پور با بیان اینکه ۵۸ درصد مردم اعلام کردند به صورت کلی به امریکا اصلا اعتماد ندارند، گفت: نزدیک ۷۰ درصد پاسخ دهندگان هم معتقدند حمله جمهوری اسلامی به پایگاه های رژیم جنایتکار امریکا پاسخ قوی و مناسبی بوده و با این حملات موافق بوده اند.

۶۵ درصد تهرانی ها از عملکرد شهرداری در جنگ رضایت دارند

وی ادامه داد: بیش از ۶۲ درصد مردم تهران هم درباره اهداف جنگ معتقدند این جنگ باید تا خروج امریکا از منطقه و نابودی تمام زیرساخت های اسراییل ادامه پیدا کند. به عبارت دقیق تر اعتقاد آنها این است که یا هر دو این اهداف و یا یکی از آنها حتما باید در این جنگ محقق شود.

رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اشاره به فعالیت شهرداری تهران در ایام جنگ افزود: ۶۵ درصد از تهرانی ها نیز عنوان کردند که عملکرد شهرداری تهران در دوران جنگ مناسب بوده و این مهم به حوزه های مختلف مانند عملکرد آتش نشانی، سارمان مدیریت بحران و رسیدگی به آسیب دیدگان از جنگ مرتبط است.

شمسی پور گفت: آمارهای این افکارسنجی نشان می دهد که فضای کلی حاکم بر مردم در شهر تهران فضای ضداستکباری و میهن پرستی است. از سوی دیگر بر اساس آمار، مردم به صورت کلی اعتمادی به امریکا ندارند و مذاکره را در این شرایط مناسب نمی دانند.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع نگاه مردم پایتخت این است که جنگ رمضان باید تا پیروزی ایران ادامه پیدا کند و بیشتر مردم نیز معتقدند که جمهوری اسلامی پیروز این جنگ خواهد بود.