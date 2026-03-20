پرداخت ۵۰ درصد بدهی معوق دارو و تجهیزات در روزهای پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، از تسویه بخشی از بدهیهای معوق حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد و اظهار کرد: با تلاشها و پیگیری های وزیر بهداشت و همکاری سازمان غذا و دارو و سازمان برنامه و بودجه، در روزهای پایانی سال حدود ۵۰ درصد از بدهیهای معوق دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به بخش بیمارستانی و دانشگاهی به صنعت دارو و تجهیزات پرداخت شد.
وی افزود: این پرداختها کمک قابل توجهی به تأمین نقدینگی شرکتهای دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی میکند و میتواند در ابتدای سال جدید به پایداری تولید و تأمین دارو در کشور کمک کند.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به پرداختهای انجامشده در قالب طرح «دارویار» ادامه داد: در روزهای پایانی سال و در تاریخ ۲۸ اسفند نیز مرحله دیگری از پرداخت مطالبات داروخانهها در قالب این طرح انجام شد.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: در مجموع طی سالجاری حدود ۶۱ همت در قالب طرح دارویار به حوزه دارو پرداخت شده که سهم مهمی در حمایت از زنجیره تأمین دارو در کشور داشته است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت داروخانهها در شرایط خاص کشور گفت: داروخانههای کشور در ایام جنگ نیز فعال بودند و خدمات خود را به مردم ارائه دادند و در ایام نوروز نیز داروخانههای شبانهروزی و منتخب در استانها با تشخیص معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی به ارائه خدمات دارویی به مردم ادامه میدهند.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه نظام سلامت این است که با حمایت از صنعت دارو و حفظ پایداری زنجیره تأمین، دسترسی مردم به دارو در سراسر کشور بدون وقفه ادامه یابد.
نظر شما