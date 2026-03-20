حریفان سپاهان در لیگ قهرمانان والیبال زنان آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، در مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ که امروز ۲۹ اسفندماه برگزار شد، قرعه تیم فولاد مبارکه سپاهان نماینده ایران در این رقابتها مشخص شد.
تیم والیبال زنان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان که ماه گذشته در مالدیو به مقام قهرمانی لیگ زنان آسیای مرکزی رسید و سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را کسب کرد، به عنوان نماینده والیبال ایران و آسیای مرکزی در این مسابقات به میدان خواهد رفت.
در مرحله مقدماتی این دوره از رقابتها که با شرکت هشت تیم از سراسر قاره آسیا و در دو گروه برگزار میشود؛ تیم فولاد مبارکه سپاهان در گروه A با تیم نماینده لیگ والیبال کره جنوبی که میزبانی این مسابقات را نیز برعهده دارد و همچنین تیم های سوپریم تی آی پی چوئن بوری- ای تک تایلند و سلوه آل صباح کویت هم گروهی شد. نماینده کشورمان در اولین مسابقه خود، با تیم تایلندی که در رده ۱۸ ام آسیا قرار دارد، دیدار میکند.
در گروه B نیز نماینده لیگ والیبال ژاپن که در رده بندی تیمها از جایگاه بهتری نسبت به سایر تیمها برخوردار است در جایگاه نخست و تیمهای بی ای آی سی چین، ژتیسوی قزاقستان و باندونگ بی آی بی تانداماتا اندونزی حضور دارند.
مسابقات لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ به صورت حذفی و در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله نخست، دو گروه A و B، هر یک متشکل از چهار تیم، تشکیل میشوند. تیمها در هر گروه به صورت حذفی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
مرحله نخست (گروهی):گروه A: تیمهای برنده دیدارهای ۱-۸ و ۴-۵ به مرحله بعد صعود میکنند.گروه B: تیمهای برنده دیدارهای ۲-۷ و ۳-۶ به مرحله بعد صعود میکنند.
مرحله نیمهنهایی: دیدارهای مرحله نیمهنهایی به صورت رفت و برگشت برگزار میشوند.نیمهنهایی A: برنده دیدار ۱-۸ با برنده دیدار ۴-۵نیمهنهایی B: برنده دیدار ۲-۷ با برنده دیدار ۳-۶
مرحله نهایی:مرحله نهایی نیز به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.برندگان مرحله نیمهنهایی A و B در دیدار فینال با یکدیگر به رقابت میپردازند تا تیم قهرمان آسیا مشخص شود.بازندگان مرحله نیمهنهایی نیز برای تعیین رتبههای سوم و چهارم با یکدیگر رقابت میکنند.
این رقابتها که از ۶ تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ در کشور کره جنوبی برگزار میشود، فرصتی برای فولاد مبارکه سپاهان نماینده کشورمان خواهد بود تا توانمندیهای خود را در سطح قاره آسیا به نمایش بگذارد.
گروهبندی کامل لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
گروه A: نماینده لیگ والیبال کره جنوبی (میزبان)، سوپریم تی آی پی چوئن بوری- ای تک تایلند، فولاد مبارکه سپاهان ایران، سلوه آل صباح کویت
گروه B: نماینده لیگ والیبال ژاپن، بی ای آی سی چین، ژتیسوی قزاقستان، باندونگ بی آی بی تانداماتا اندونزی
