یکشنبه پیکر مطهر شهید نائینی در کاشان تشییع و تدفین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامهریزی صورت گرفته مراسم باشکوه وداع با پیکر مطهر سردار سرافراز شهید علیمحمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کاشان برگزار میشود.
مراسم سراسر معنویت، باشکوه و باصلابت وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام شنبه شب ساعت ۲۱ در میدان جهاد کاشان برگزار میشود و از عموم مردم دارالمومنین کاشان دعوت میشود تا با حضور پرشور خود در این مراسم معنوی خلق حماسه دیگری داشته باشند.
بنا بر این گزارش مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سرافراز شهید علیمحمد نائینی نیز روز یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ از محل خیابان شهید طالقانی مسجد خالو به سمت میدان امام خمینی(ره) و مراسم بزرگداشت ساعت ۲۰:۰۰ در مصلی بقیه الله الاعظم(عج) کاشان با حضور پرشور مردم شهیدپرور و دارالمومنین کاشان برگزار میشود.
شایان ذکر است به گفته منابع آگاه محل دفن پیکر سردار رشید اسلام علی محمد نائینی گلزار شهدا دارالسلام کاشان خواهد بود.
نظر شما