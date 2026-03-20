سبک زندگی شهید نایینی مانند شهدا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه فجر استان فارس در پی شهادت سردار شهید علی محمد نایینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلا (احزاب/۲۳)

رژیم صهیونی و پشتیبان او آمریکای جنایتکار که اکنون میدان جنگ را باخته اند برای سرپوش نهادن بر شکست فضاحت گونه ی خویش بار دیگر جنایت آفریدند و تلاش نمودند با به شهادت رساندن سردار رشید عرصه جهاد تبیین و حقیقت، به زعم باطل خویش ،صدای پیروزی ملت ایران را خاموش نمایند.



سرتیپ پاسدار شهید علی محمد نائینی که عمر بابرکت خویش را همواره در راه آگاهی بخشی به توده ی ملت و یافتن شیوه ی مبارزه با تهاجم و جنگ نرم دشمن و هدایت فرهنگی و تبلیغی سپری کرد اکنون ذخیره ای از عمل صالح برای آخرت آن شهید عرصه ی خط مقدم جنگ رسانه ای خواهد بود.

شهید نائینی عزیز که شهیدانه می زیست و خود را از قافله ی شهیدان می دانست او را به درایت و تسلط در مدیریت ، اخلاص در عمل و هوشمندی در جنگ رسانه ای برای رساندن صدای الهی انقلاب اسلامی به گوش آزادگان جهان می شناختند.

حالا با این اقدام جنایتکارانه دشمن ،خون شهید نائینی ،افق جدیدی را برای رزمندگان عرصه ی جنگ روایت و رسانه خواهد گشود.سپاه فجر استان فارس ضمن محکوم کردن این جنایت دشمن آمریکایی صهیونی به مردمان شهید پرور استان فارس و سرزمین۱۴هزار آلاله ی به خون خفته ی فارس قهرمان،این اطمینان را می دهد که در این جنگ ترکیبی تحمیلی، راه امام شهید امت ، همه ی شهیدان به خصوص شهید نائینی عزیز را تا نابودی دشمنان در شرایط کنونی "مو به مو " دنبال خواهد کرد .