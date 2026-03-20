به گزارش خبرگزاری مهر، رادان در پیامی به مناسبت حلول سال ۱۴۰۵ و عید سعید فطر، ضمن پاسداشت یاد شهدا و فرماندهان شهید، بر ایستادگی پلیس در کنار ملت بزرگ ایران در برابر متجاوزان تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب و الابصار ، یا مدبر الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال

" ملت بزرگ و سربلند ایران "

اینجانب عید مبارک فطر و عید باستانی نوروز و آغاز سال ۱۴۰۵ شمسی را به یکایک شما مردم غیور ، حماسه آفرین و تمدن سازِ ایرانِ جان ، صمیمانه تبریک می گویم و در این روزهای معنا و معنویت یاد امام شهید ، فرماندهان شهید و دیگر شهدای مظلوم جنگ رمضان را گرامی می داریم و با آنان عهد می بندیم که راهشان را با اقتدار تمام ادامه خواهیم داد .

ایرانیانِ سربلند :

من و همکاران فداکارم بر خود می بالیم که پلیسِ شما مردم عزیزی هستیم که این روزهای سخت ، با شجاعت و اتحاد و همدلی در برابر دشمنان زبون و متجاوز ایستاده اید و همراه با رزمندگان افتخار آفرین کشورمان ، او را متحمل بزرگترین شکست و رسوایی تاریخ نموده اید.

از ذات اقدس باریتعالی می خواهم به ما توفیق دهد تا در رکاب ولی فقیه زمان و فرمانده معزز کل قوا خدمتگزاری ، فداکار و جان برکف برای ایرانِ سر افراز و ایرانیان سربلندمان باشیم .»