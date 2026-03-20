آمادگی لرستان برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی روز جمعه در جلسه ستاد اسکان سفر ضمن گرامی‌داشت یاد شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان با اشاره به ضرورت نظارت و بازرسی در بازار به ویژه نانوایی‌ها در ایام تعطیل اظهار کرد: نانوایی‌هایی که احیاناً ممکن است تعطیل باشند و نانوایی‌هایی که شیفت هستند اطلاع رسانی شود.

وی با تاکید بر فضاسازی شهری تاکید کرد: شهرداری‌ها به ویژه مرکز استان نسبت به فضاسازی شهری و استقبال از بهار و نصب بنر با درنظر گرفتن شرایط خاص کشور اهتمام لازم را داشته باشد، رنگ‌آمیزی جداول و کاشت گل و گیاه و یا نظافت و پاکسازی شهر و موارد منافاتی با حال و هوای این روزها ندارد.

مرخصی مدیران لغو است

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: نصب بنر رهبر انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای و رهبر و قائد شهید به ویژه در سطح شهر خرم‌آباد پررنگ‌تر باشد.

مجیدی تاکید کرد: همه اعضا ستاد سفر باید در دسترس باشند و در مواقع مهم و ضروری پاسخگو باشند مرخصی مدیران لغو است.

وی گفت: شرکت‌های بیمه به ویژه در این شرایط پاسخگوی مردم به ویژه مسافران باشند

ستادهای اسکان در استان مشخص و اطلاع رسانی شود

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: امسال با توجه به شرایط جنگی که در کشور داریم موضوع سفر و تعطیلات نوروزی و دعوت برای سفر را مانند سال‌های قبل نداریم.اما اگر مسافرانی قصد سفر به استان لرستان را داشته باشند با کمال میل آمادگی استقبال از مسافران نوروزی هستیم.

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: کلیه هتل‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری ما با ۳۵ درصد تخفیف خدمات را ارائه می‌دهند.

مجیدی افزود: ضمناً ستاد اسکان استان با محوریت آموزش و پرورش با بیش از ۱۰۰۰ کلاس مجهز شده به فرش، بالش، پتو، تلویزیون و یخچال در خدمت مسافرین چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی است.

اماکن تاریخی تعطیل است

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد کلی مسافران تنها از اماکن گردشگری طبیعی استان می‌توانند بازدید کنند اما اماکن تاریخی تعطیل است.

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: برابر ابلاغ وزارت میراث فرهنگی به استان‌هایی که درگیر ایام جنگ هستند مسافران صرفاً می‌توانند در اماکن طبیعی با رعایت نکات ایمنی تردد داشته باشند.

مجیدی تاکید کرد: همه اعضای ستاد خدمات سفر فعال هستند و به صورت شبانه روزی در خدمت مسافران عزیز و گردشگران نوروزی هستند.