۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

هدایی: ۴۴ مصدوم در حوادث نوروزی کردستان؛ هیچ مورد فوتی ثبت نشده است

سنندج- رئیس اورژانس کردستان از ثبت ۴۴ مصدوم در حوادث نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی، شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به آغاز مراسمات نوروز ۱۴۰۵، اظهار کرد: تاکنون در سطح استان ۴۴ نفر دچار مصدومیت شده‌اند و خوشبختانه هیچ مورد فوتی در میان آنان به ثبت نرسیده است.

وی با تشریح جزئیات این حوادث افزود: در سنندج ۴ نفر (۴ مورد تروما)، سقز ۲۵ نفر (۶ مورد آسیب چشمی، ۲ مورد سوختگی و ۱۷ مورد تروما)، مریوان ۵ نفر (۲ مورد چشم و ۳ مورد تروما)، بانه ۵ نفر (۵ مورد تروما)، دهگلان ۲ نفر (یک مورد سوختگی و یک مورد تروما) و سروآباد ۳ نفر (یک مورد سوختگی و ۲ مورد تروما) مصدوم شده‌اند و در شهرستان‌های قروه، بیجار، کامیاران و دیواندره موردی گزارش نشده است.

هدایی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در ایام نوروز تصریح کرد: رعایت قوانین رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، توجه به ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و مواد آتش‌زا، محافظت از چشم در برابر عوامل آسیب‌زا و اجتناب از رفتارهای پرخطر، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث است.

رئیس اورژانس کردستان در پایان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای اورژانس خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی، نوروزی سالم و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.

کد خبر 6780048

