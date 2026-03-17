مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در کردستان؛ ۱۳ مصدوم و یک قطع عضو

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان به ۱۳ نفر رسید.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد: تاکنون مورد فوتی گزارش نشده، اما یک نفر در سقز دچار قطع عضو شده است.
وی ادامه داد: جزئیات آمار مصدومان به تفکیک شهرستانها شامل سنندج ۶ مصدوم که شامل ۱ مورد آسیب چشمی و ۵ مورد تروما میشود، سقز ۳ مصدوم شامل ۱ مورد آسیب چشمی، ۱ مورد تروما و ۱ مورد قطع عضو، دهگلان ۴ مصدوم شامل ۲ مورد آسیب چشمی و ۲ مورد تروما است.
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه گفت: شهرستانهای مریوان، قروه، بیجار، بانه، کامیاران، دیواندره و سروآباد، طبق گزارشها، تا این لحظه حادثه منجر به مصدومیت یا فوت در این شب نداشتهاند.
هدایی بار دیگر بر لزوم رعایت شدید نکات ایمنی تأکید کرد و از شهروندان خواست تا با پرهیز از رفتارهای پرخطر، از وارد کردن بار اضافه بر خانوادهها، سیستم سلامت و جامعه جلوگیری کرده و سلامت خود و دیگران را حفظ نمایند.
