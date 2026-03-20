تخصیص ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در سفر استانی دولت برای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه جمعه در پیام تصویری از طریق شبکه مازندران خطاب به مردم استان با اشاره به دستاوردهای سفرهای استانی رئیسجمهور، از تخصیص ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی مازندران خبر داد و این میزان را نقطه عطفی در روند توسعه استان دانست.
وی ضمن تبریک فرا رسیدن سال ۱۴۰۵ هجری شمسی و عید سعید فطر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای سال گذشته پرداخت.
وی با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ و رخدادهای آن، بر ایستادگی ملت ایران و تداوم مسیر پیشرفت تأکید کرد و افزود: با وجود همه سختیها، روند توسعه و سازندگی در کشور و بهویژه در استان مازندران متوقف نشد.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفرهای استانی رئیسجمهور اظهار داشت: در جریان این سفرها، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرحهای مختلف و در دست اجرای استان تخصیص یافته که این امر، پشتوانهای مهم برای تسریع در روند توسعه و تکمیل پروژهها محسوب میشود.
یونسی رستمی همچنین از اتمام حدود ۱۲۰۰ پروژه نیمهتمام در استان خبر داد و گفت: مازندران در سال گذشته به یکی از کارگاههای فعال سازندگی کشور تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش مهم استان در تأمین امنیت غذایی کشور، خاطرنشان کرد: مازندران با ظرفیتهای گسترده تولیدی، جایگاه تعیینکنندهای در اقتصاد ملی دارد.
استاندار مازندران در پایان، سال ۱۴۰۵ را سالی سرشار از آرامش، سلامت، پیشرفت و برکت برای مردم استان دانست و ابراز امیدواری کرد که روند توسعه با شتاب بیشتری ادامه یابد.
