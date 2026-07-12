مهدی یونسی در گفت وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از روند طولانی اجرای برخی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: در مازندران طرح‌هایی وجود دارد که ۲۵، ۲۷ و حتی ۲۹ سال از آغاز اجرای آنها گذشته است و این وضعیت دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست.

وی افزود: نمی‌خواهیم این پروژه‌های نیمه‌تمام به افسانه توسعه استان تبدیل شوند؛ مردم سال‌هاست وعده تکمیل این طرح‌ها را شنیده‌اند و امروز انتظار دارند نتایج عملی را ببینند.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه تأخیرهای طولانی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد، گفت: هر روز عقب‌ماندن پروژه‌ها هزینه‌های بیشتری به مردم و دولت تحمیل می‌کند و باید با مدیریت صحیح و پیگیری مستمر از تداوم این روند جلوگیری شود.

یونسی با بیان اینکه مشکل اصلی اجرای پروژه‌ها کمبود منابع مالی نیست، تصریح کرد: مسئله اساسی، نوع نگاه، نگرش و مدیریت پروژه‌هاست و با اصلاح شیوه‌های مدیریتی می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را در زمان مناسب به بهره‌برداری رساند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان مصمم است روند اجرای پروژه‌های عمرانی را شتاب ببخشد تا دیگر شاهد طرح‌هایی با عمر بیش از دو دهه در مازندران نباشیم.