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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

قدمت برخی پروژه‌های عمرانی مازندران ۳۰ سال است

قدمت برخی پروژه‌های عمرانی مازندران ۳۰ سال است

ساری - استاندار مازندران با انتقاد از طولانی شدن اجرای برخی طرح‌های عمرانی در استان گفت: وجود پروژه‌هایی که ۲۵ تا ۲۹ سال از آغاز آنها می‌گذرد، دیگر قابل قبول نیست.

مهدی یونسی در گفت وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از روند طولانی اجرای برخی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: در مازندران طرح‌هایی وجود دارد که ۲۵، ۲۷ و حتی ۲۹ سال از آغاز اجرای آنها گذشته است و این وضعیت دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست.

وی افزود: نمی‌خواهیم این پروژه‌های نیمه‌تمام به افسانه توسعه استان تبدیل شوند؛ مردم سال‌هاست وعده تکمیل این طرح‌ها را شنیده‌اند و امروز انتظار دارند نتایج عملی را ببینند.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه تأخیرهای طولانی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد، گفت: هر روز عقب‌ماندن پروژه‌ها هزینه‌های بیشتری به مردم و دولت تحمیل می‌کند و باید با مدیریت صحیح و پیگیری مستمر از تداوم این روند جلوگیری شود.

یونسی با بیان اینکه مشکل اصلی اجرای پروژه‌ها کمبود منابع مالی نیست، تصریح کرد: مسئله اساسی، نوع نگاه، نگرش و مدیریت پروژه‌هاست و با اصلاح شیوه‌های مدیریتی می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را در زمان مناسب به بهره‌برداری رساند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت استان مصمم است روند اجرای پروژه‌های عمرانی را شتاب ببخشد تا دیگر شاهد طرح‌هایی با عمر بیش از دو دهه در مازندران نباشیم.

کد مطلب 6885668

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