خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در بیست و دومین روز از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی، شاهد تداوم ضربات کوبنده ایران به مواضع دشمن هستیم.

در حمله موشکی ایران به «دیمونا» در اراضی اشغالی تا کنون زخمی شدن ۲۰ تن تأیید شده است.

تعداد زخمی‌ها به ۵۱ نفر افزایش یافت

شبکه الجزیره اعلام کرد که به دنبال حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به دیمونا در اراضی اشغالی، تاکنون (شامگاه شنبه) ۵۱ نفر زخمی شده اند.

فنلاند مشارکت با آمریکا در خلیج فارس را رد کرد

وزیر خارجه فنلاند اعلام کرد که هلسینکی در هیچ عملیاتی در خلیج فارس کنار آمریکا نخواهد بود.

طعنه خبرنگار آمریکایی به دستاوردسازی ترامپ در تجاوز به ایران!

اتان لوینس خبرنگار آمریکایی با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، دستاوردسازی های ترامپ در خصوص تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را مورد طعنه قرار داد و در این خصوص نوشت:

روز ۲۱ عملیات «خشم اپستین»

- نفت روسیه از تحریم خارج شد

- نفت ایران از تحریم خارج شد

- کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز ۲ میلیون دلار به ایران پرداخت می‌کنند

- یک تریلیون دلار از بازار بورس (آمریکا) از بین رفت

- اف‌- ۳۵ ثابت کرد که بی‌فایده‌ است

- پایگاه‌های آمریکایی تحت حملات مداوم هستند

- (آیت‌الله سید علی) خامنه‌ای را با (آیت‌الله سیدمجتبی) خامنه‌ای جایگزین کردند

لاوروف: هدف آمریکا از ترور رهبران کشورها، دست‌یافتن به منابع آن‌ها است

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: آمریکا برای دستیابی به منابع کشورها دست به کودتا و ترور رهبران آنها می‌زند.

رویترز: حمله به منطقه مسکونی در بحرین، توسط ایران انجام نشده است

رویترز به نقل از مقامات بحرین خبر داد: حمله به منطقه مسکونی در بحرین، توسط ایران انجام نشده است.

الجزیره:پالایشگاه‌های هند و کشورهای آسیایی در صدد خرید نفت ایران هستند

الجزیره اعلام کرد: پس از معافیت‌های تحریمی آمریکا، پالایشگاه‌های هند و دیگر کشورهای آسیایی به دنبال خرید نفت ایران هستند.

ایندیپندنت: ترامپ برای فرار از مهلکه جنگ با ایران، باید به تهران امتیازاتی بدهد

«ایندیپندنت» در گزارشی تحلیل کرد که رییس جمهور آمریکا با تجاوز به ایران، خود را در مهلکه ای گرفتار کرده و برای پایان درگیری باید به تهران امتیازاتی بدهد.

رییس‌جمهور برزیل تجاوز آمریکا به ایران را مورد انتقاد قرار داد

رییس‌جمهور برزیل اعلام کرد: نمی توانیم شاهد این باشیم که کسی بگوید گرینلند، کانال پاناما، کوبا و ونزوئلا را خواهم گرفت و ایران را بمباران خواهم کرد.

«وانگ یی» خواستار خاتمه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران شد

وزیر خارجه چین در ارتباط با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران اعلام کرد: در درجه اول درگیری (علیه تهران) باید مهار شود.

رئیس مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا: ترامپ تحت تأثیر مقامات اسرائیلی جنگ ایران را آغاز کرد

رئیس مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا اعلام کرد: ترامپ تحت تأثیر مقامات اسرائیلی که به‌طور مستقیم با آنها در ارتباط بود، جنگ ایران را آغاز کرد.

آیت‌الله سیستانی: با شدیدترین عبارات جنگ ظالمانه را محکوم می‌کنیم

آیت‌الله سیستانی با صدور پیامی در ارتباط با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد: با شدیدترین عبارات جنگ ظالمانه را محکوم می‌کنیم.

مسکو: حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: حمله به تاسیسات هسته‌ای نطنز، نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

افت بی‌سابقه محبوبیت وزیر جنگ آمریکا پس از آغاز تجاوز به ایران

بررسی و تحلیل داده‌های جدید نظرسنجی‌های اخیر نشان می دهد که وزیر جنگ آمریکا پس از آغاز تجاوز به ایران با افت بی‌سابقه محبوبیت خود مواجه شده است.

شرودر خطاب به آمریکا و صهیونیست‌ها: نمی‌توانید در این جنگ پیروز شوید

صدراعظم پیشین آلمان در مصاحبه‌ای خطاب به متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی تأکید کرد: نمی‌توانید در این جنگ (علیه ایران) پیروز شوید.

تداوم حملات پهپادی و موشکی حزب الله لبنان

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردم او رزمندگان مقاومت در ساعت ۱۰ امروز شنبه با نیروهای ارتش دشمن در شهر الخیام با سلاح سبک و میان برد و راکت درگیر شدند و این درگیری همچنان ادامه دارد.

همچنین حزب الله در بیانیه دیگری بیان کرد: رزمندگان مقاومت در ساعت ۱۲:۲۰ امروز شنبه مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در شهرک المطله با موشک درهم کوبیدند.

حزب الله از حمله موشکی به مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در تپه العجل در شمال شهرک کفار یووال خبر داد.

در ساعت ۱۲:۴۵ امروز نیز مرکز تجمع نظامیان دشمن در الحاره در شهر الخیام با موشک هدف قرار گرفت.

حزب الله در بیانیه دیگری از حملات به مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در نمر الجمل مقابل علما الشعب با پهپادهای مسلح خبر داد.

همچنین در بیانیه دیگری حزب الله به حمله به مرکز تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در بلاط در جنوب لبنان با پهپاد اشاره کرد.

همزمان منابع اسرائیلی از اصابت به ساختمانی در شهر صفد در شمال اراضی اشغالی به دنبال حمله موشکی از لبنان خبر دادند.

کاهش محبوبیت ترامپ

در بحبوحه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران، افزایش قیمت بنزین و نزدیک شدن به انتخابات میان‌ دوره‌ ای، دونالد ترامپ با کاهش محبوبیت و افزایش احتمال استیضاح مواجه است.

بر اساس اعلام رسانه ها، قیمت انرژی در برخی از ایالت های آمریکا با فزایش بیش از ۳۰ درصدی مواجه شده واین موضوع محبوبیت ترامپ را در آستانه کارزارهای مرتبط با انتخابات میان‌ دوره‌ ای در آمریکا تنزل داده است.

برخی از هم حزبی های ترامپ نیز در خصوص از دست دادن کرسی های پیشین در کنگره آمریکا و یا واگذاری کرسی های انتخاباتی به رقبای دموکرات در این انتخابات به ترامپ هشدار داده اند.

شلیک ۱۰ موشک از لبنان

رسانه های رژیم صهیونیستی از شلیک ۱۰ موشک از سمت مقاومت اسلامی لبنان به سمت شهرک المطله خبر دادند.

نبرد سنگین حزب الله با اشغالگران در جنوب لبنان

حزب الله لبنان در بیانیه ای از سد کردن پیشروی نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داد.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت نه و نیم صبح شنبه با نظامیان اسرائیلی که قصد نفوذ از منطقه الطباسین به سمت ساختمان شهرداری الناقوره را داشتند درگیر شدند.

حزب الله اعلام کرد که ضربات مهلکی به متجاوزان وارد شده است.

همچنین حزب الله لبنان از حمله موشکی به پایگاه فیلون، هدف قرار دادن مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در الخیام و برخی مناطق دیگر خبر داد.

اذعان تل آویو به هدف قرار گرفتن جنگنده این رژیم در آسمان ایران

ارتش رژیم صهیونیستی به هدف قرار گرفتن یکی از جنگنده هایش در آسمان ایران اذعان کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از جنگنده های آن در حریم هوایی ایران مورد حمله موشک زمین به هوا قرار گرفت.

ارتش اسرائیل اذعان کرد: یکی از جنگنده های ما با موشک زمین به هوا در آسمان ایران هدف قرار گرفته است.

ارتش این رژیم جزئیات بیشتری منتشر نکرده است.

تبعات جنگ برای اروپا

کمیسیون اروپا خواستار کاهش ذخیره‌سازی گاز طبیعی شد.

فایننشال تایمز گزارش داد که کمیسیون اروپا از کشورهای اتحادیه اروپا خواست به‌دلیل جنگ ایران، ذخیره‌سازی گاز طبیعی را کاهش دهند.

بنا به این گزارش، کمیسیون اروپا از کشورهای اتحادیه اروپا خواست برای کاهش تقاضا، بازپر کردن ذخایر را به‌تدریج آغاز کنند.

این در حالی است که قیمت گاز در اروپا بعد از پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات گازی کشورمان، شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی بوده است.

رویترز نیز گزارش داده بود که ارزش قراردادهای آتی نفت خام برنت به بیش از ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسیده است.

تداوم حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع لبنانی از حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و تجاری در منطقه الحوش در صور لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی بامداد امروز ضاحیه جنوب بیروت را در دو نوبت هدف قرار داد.

در حمله شدید رژیم صهیونیستی به الغندوریه یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.

حمایت تمام قد پوتین از ایران در حال جنگ

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ‌فرا رسیدن نوروز را به رهبر معظم انقلاب ‌و رئیس‌جمهور ایران‌ تبریک گفت.

کرملین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ‌پوتین برای مردم ایران آرزوی قدرت برای غلبه بر این آزمایش‌های دشوار را دارد.

پوتین تأکید کرد که مسکو در این دوران دشوار، همچنان دوست وفادار و شریک قابل اعتمادی برای ایران است.

رئیس جمهور روسیه در این پیام بر حمایت مسکو از ملت ایران برای مقابله با چالشهای کنونی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این شرایط دشوار را پشت بگذارند.

موضع گیری گوترش درباره تنگه هرمز

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران شد.

وی پیشنهاد داد که سازمان ملل در حمایت از این آبراه کمک کند و طبق تعبیر او بخشی از طرح کاهش تنش باشد.

گوترش در ادامه گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان شروع جنگ علیه ایران صحبتی نداشته است اما با طرف های دیگر در دولت آمریکا که وی هویت آنها را فاش نکرد، گفتگو کرده است.

جدیدترین تلاش ترامپ برای مهار قیمت نفت

دولت ترامپ روز جمعه در جدیدترین تلاش خود برای کاهش قیمت نفت که به دلیل جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران افزایش یافته است، تحریم‌های خرید نفت ایران را به مدت ۳۰ روز لغو کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معافیت یکماهه از تحریم ها برای خرید نفت ایران در پهنه دریا را داده است.

وی بیان کرد که این معافیت حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی وارد می‌کند و به کاهش فشار بر عرضه انرژی کمک خواهد کرد.

این اقدام نشان دهنده نگرانی کاخ سفید است که افزایش قیمت نفت پس از تقریباً سه هفته حمله‌های امریکا و اسرائیل به ایران، به مشاغل و مصرف‌کنندگان امریکایی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آسیب برساند، زمانی که هم حزبی‌های جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، امیدوارند کنترول کانگرس را حفظ کنند.

هدف این است که فشارهای وارده روی انرژی که از زمان شروع جنگ آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران تشدید شده است، کمتر شود.

خسارت سنگین ناشی از حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی

ارتش رژیم صهیونیستی از رصد موشک از ایران و فعال شدن پدافند این رژیم خبر داد.

منابع صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو به دنبال موج جدید حمله موشکی ایران خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یکی از موشک های شلیک شده بارانی بوده است.

این رسانه ها به خسارات سنگین در ریشون لتسیون در جنوب تل آویو و برخاستن دود اشاره کردند.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع لبنانی از حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و تجاری در منطقه الحوش در صور لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی بامداد امروز ضاحیه جنوب بیروت را در دو نوبت هدف قرار داد.

در حمله شدید رژیم صهیونیستی به الغندوریه یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.

تبعات جنگ ظالمانه علیه ایران بر اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا خواستار کاهش ذخیره‌سازی گاز طبیعی شد.

فایننشال تایمز گزارش داد که کمیسیون اروپا از کشورهای اتحادیه اروپا خواست به‌دلیل جنگ ایران، ذخیره‌سازی گاز طبیعی را کاهش دهند.

بنا به این گزارش، کمیسیون اروپا از کشورهای اتحادیه اروپا خواست برای کاهش تقاضا، بازپر کردن ذخایر را به‌تدریج آغاز کنند.

این در حالی است که قیمت گاز در اروپا بعد از پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات گازی کشورمان، شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی بوده است.

رویترز نیز گزارش داده بود: ارزش قراردادهای آتی نفت خام برنت به بیش از ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسیده است.

واکنش سید عمار حکیم به جنگ ظالمانه علیه ایران

عمار حکیم رئیس جریان حکمت عراق اعلام کرد: حمله به ایران غیرقابل توجیه است و آینده ما یکی است. از سازمان های بین المللی می خواهیم که مانع از حرکت منطقه به سمت جنگی شوند که منطقه را به سمت مسیر نامشخص سوق می دهد.

حکیم تاکید کرد: امنیت دنیا با امنیت منطقه و ثبات آن گره خورده است. امنیت عراق خط قرمزاست. ثبات کشورها با اراده ملی و وحدت و همدلی میسر می شود.

رئیس جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد: ما حمله به نیروهای حشد شعبی را محکوم می کنیم.

الصافی: جنگ ظالمانه علیه ایران را محکوم می کنیم

خطیب کربلا در خطبه های عید فطر کربلا ضمن محکوم کردن حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از همه آزادگان دنیا خواست که با مردم ایران و لبنان ابراز همدردی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ احمد الصافی خطیب کربلا در خطبه های عید فطر اعلام کرد: از همه آزادگان دنیا می خواهیم که با مردم مظلوم ایران و لبنان ابراز همبستگی کنند.

وی افزود: به شدت این جنگ ظالمانه را محکوم می کنیم و خواهان به کار بستن نهایت تلاشها برای توقف آن هستیم.

۲۷ عملیات مقاومت اسلامی عراق

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ عملیات را با استفاده از ده‌ها فروند پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه انجام داده است.

در این بیانیه تأکید شده که این سری عملیات‌ پایگاه‌های دشمن در عراق و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داده است.

در همین راستا، گروه مقاومت گروهان های اولیاء الدم عراق از انجام ۶ عملیات ویژه در ۲۴ ساعت گذشته علیه پایگاه های آمریکا در عراق خبر داد.

این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکرده است.

پایگاه نظامی«دیه‌گو گارسیا» در اقیانوس هند هدف قرار گرفت

نشریه وال‌ استریت ژورنال اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران پایگاه نظامی «دیه‌گو گارسیا» در اقیانوس هند را با استفاده از ۲ موشک بالستیک هدف قرار داده است.

مقامات آمریکایی در گفت وگو با وال استریت ژورنال مدعی شدند که این حملات موشکی تلفاتی به دنبال نداشته است.

این نشریه آمریکایی در ادامه گزارش خود تأکید کرد که پایگاه «دیه‌گو گارسیا» که هدف این حمله موشکی قرار گرفته، در فاصله حدود ۴ هزار کیلومتری از خاک ایران واقع شده است.

این رخداد نشان‌دهنده توانمندی موشکی ایران در هدف قرار دادن مواضع دوربرد است.

حمله رزمندگان حزب الله به اشغالگران

رزمندگان حزب‌الله پایگاه نظامی «ایلیت» در شمال شرقی شهر اشغالی صفد را هدف حملات گسترده موشکی قرار دادند.

همچنین در یک عملیات دقیق پهپادی، رادار دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه ساحلی «رأس الناقوره» توسط یک پهپاد انفجاری هدف قرار گرفت که این پهپاد مستقیما به هدف اصابت کرد.

از سوی دیگر، حزب‌الله تجمع و ادوات نظامی ارتش صهیونیستی را در چندین نقطه مرزی از جمله «المرج» (مقابل شهرک مرکبا)، «ظهر الطیاره»، «خلة المحافر»، «خلة العقصی»، «جبل ورده»، «پروژه الطیبه» و «حدیقه مارون الراس» با موشک‌های هدایت‌شونده و راکت درهم کوبید.

طبق بیانیه‌های شماره ۵۱ تا ۵۵ مقاومت، شهرک صهیونیست‌نشین «کریات شمونه» نیز برای چندین بار پیاپی در روز جمعه هدف حملات موشکی سنگین قرار گرفته است.

هم‌زمان، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از فعال شدن پیاپی آژیرهای خطر در مناطق «یعرا»، «ادمیت»، «متسوفاه»، «راس الناقوره» و چندین شهرک دیگر در الجلیل غربی به دلیل نفوذ پهپادهای مقاومت خبر دادند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز تایید کرد که دست‌کم یک فروند پهپاد نفوذی پس از پرواز بر فراز الجلیل غربی، به خاک لبنان بازگشته است.

همچنین خبرها از اصابت یک فروند موشک به منطقه‌ای در جنوب فلسطین اشغالی (حدفاصل عراد و کسیفه) حکایت دارد که نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی حملات روز جاری است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی دقایقی پیش نیز اعلام کرد که به دنبال شلیک چندین فروند موشک از سوی لبنان، آژیرهای هشدار در مناطق شمالی دریاچه «طبریا» به صدا درآمده است.

همچنین این جبهه از فعال شدن آژیرهای هشدار در پادگان و فرودگاه نظامی «محانایم» در شرق شهر اشغالی صفد خبر داد.