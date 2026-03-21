به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ عملیات را با استفاده از ده‌ها فروند پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه انجام داده است.

در این بیانیه تأکید شده که این سری عملیات‌ پایگاه‌های دشمن در عراق و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داده است.

در همین راستا، گروه مقاومت گروه هان های اولیاء الدم عراق از انجام ۶ عملیات ویژه در ۲۴ ساعت گذشته علیه پایگاه های آمریکا در عراق خبر داد.

این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکرده است.