۱ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۸

۲۷ حمله موشکی مقاومت اسلامی علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه

مقاومت اسلامی عراق از چندین حمله پهپادی و موشکی به پایگاه‌های دشمن در این کشور و منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ عملیات را با استفاده از ده‌ها فروند پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه انجام داده است.

در این بیانیه تأکید شده که این سری عملیات‌ پایگاه‌های دشمن در عراق و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داده است.

در همین راستا، گروه مقاومت گروه هان های اولیاء الدم عراق از انجام ۶ عملیات ویژه در ۲۴ ساعت گذشته علیه پایگاه های آمریکا در عراق خبر داد.

این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره‌ای نکرده است.

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      تنها راه پایان جنگ زدن هسته ای اسرائیله تا کل منطقه آلوده شه تلفات داره ولی خیلی کارسازه

