شلیک موشک از ایران به سوی مناطق مختلف اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد: موشکهایی از ایران به سوی منطقه «نقب» و بحر المیت شلیک شده است.
بر اساس این گزارش، موشکهایی نیز به سوی قدس، تلآویو و مناطق مرکزی اسرائیل شلیک شده است.در همین حال، منابع خبری از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در اطراف بحر المیت و چندین منطقه در مرکز اراضی اشغالی خبر دادند.
رسانههای اسرائیلی همچنین گزارش دادند یک موشک در جنوب منطقه نقب سقوط کرده است.
در گزارش دیگری آمده است که یک مورد اصابت در منطقهای در جنوب سرزمین های اشغالی که اشاره به آن ممنوع اعلام شده، ثبت شده است.
همچنین رسانههای اسرائیلی اعلام کردند ترکش یک موشک در شهر هرتزلیا سقوط کرده که منجر به وقوع آتشسوزی شده و نیروهای آتشنشانی رژیم صهیونیستی در حال اعزام به محل هستند.
