یه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه های نماز عید فطر، با تبریک عید سعید فطر به روزه‌داران و مؤمنان، اظهار داشت: ماه رمضان امسال، ماهی عجیب بود؛ تجربه‌ای که هیچ‌یک از ما چنین نداشتیم که این ماه مبارک با شهادت امام خامنه ای، سرداران رشید اسلام و جمعی از هم‌وطنان عزیز همراه باشد.

وی رمضان امسال را به دلیل هم‌زمانی با شهادت امام خامنه ای و جمعی از سرداران و هموطنان، ماهی عجیب و بی‌نظیر توصیف کرد و بر حفظ دستاوردهای معنوی، تداوم انس با قرآن و حضور آگاهانه در میادین اجتماعی و سیاسی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

امام جمعه زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، به رویکرد فرهنگی و معنوی امام شهید اشاره کرد و افزود: امام شهید در طول ۳۷ سال گذشته، تلاشی بی‌وقفه برای قرآنی شدن زندگی‌ها داشتند.

حسینی با اشاره به اولین پیام رهبر معظم انقلاب پس از رویدادهای اخیر، اظهار کرد: ایشان در این پیام کوتاه ۲۵ بار بر واژه‌های «مردم» و «ملت» تأکید کردند که این خود معجزه‌ای به دست مردم بود؛ معجزه‌ای همانند پیروزی انقلاب و دفاع مقدس.

وی با بیان اینکه رهبران الهی همواره زمینه حضور مردم را فراهم کرده‌اند گفت: امروز شبکه‌ای برای رهبری با حضور مردم شکل گرفته است که اگر در مقطعی رهبری حضور نداشته باشند، مردم خود رهبری را بر عهده خواهند گرفت. این باور و اعتقاد به مردم بود که جامعه آسمانی تحت لوای ایمان و قرآن را شکل داد.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه به مرور محتوای آیات ۳۰ گانه‌ای که در ماه رمضان مورد تأکید قرار گرفته بود، پرداخت و گفت: این آیات شامل مفاهیم عمیق و راهبردی همچون تذکر آرامش‌بخش، مقاومت همراه با مهربانی، امید به خدا، نترسیدن از دشمن به دلیل اینکه با تکیه بر الله پیروزی از آن ماست، بیزاری جستن از دشمن، نتیجه‌بخشی مقاومت، استقامت داشتن، تن ندادن به صلح ذلت‌بار، توکل بر خدا همراه با دوری از سرمستی، و بشارت گشایش پس از هر سختی است.

وی با بیان اینکه این آیات نشان‌دهنده زندگی‌ساز بودن قرآن است، تصریح کرد: تطبیق این آیه‌ها با مناسبت‌های روز، نشان می‌دهد که قرآن کریم چگونه می‌تواند برای مسیر زندگی انسان راهگشا باشد و باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد.

خطیب نماز عید فطر در زنجان با تأکید بر اینکه این مفاهیم قرآنی باید در زندگی فردی و اجتماعی جاری و ساری شود، خاطرنشان کرد: حفظ دستاوردهای معنوی که در این ماه با انس به ادعیه و مناجات‌ها کسب شده، از اولویت‌های پس از رمضان است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، حضور در میادین را تا اطلاع ثانوی مورد تأکید قرار داد و گفت: این حضور باید همراه با عمل به سنت‌های رایج عید نوروز باشد و ضمن پاسداشت آداب و رسوم ملی، هوشیاری و آمادگی در عرصه‌های مختلف حفظ شود.