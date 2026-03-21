خون رهبر شهید چراغ هدایت مقاومت؛ مسیر استکبارستیزی هموارتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در پیام نوروزی خود به مناسبت سال نوی شمسی نوشت: حلول اعیاد پربرکت و نورانی عید سعید فطر و نوروز باستانی، که جلوه‌ای از طراوت، امید و تجدید حیات معنوی و اجتماعی در جامعه اسلامی است، فرصتی ارزشمند برای تقویت وحدت ملی، همدلی اجتماعی و تجدید عهد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به شمار می‌آید. اینجانب ضمن تبریک این ایام خجسته به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (دام‌ظله‌العالی)، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آحاد ملت شریف ایران اسلامی به‌ویژه مردم ولایت‌مدار استان سمنان، سالی سرشار از عزت، سلامت و آرامش را برای همگان مسئلت دارم.

اکبری تاکید کرد: سال ۱۴۰۴ هجری شمسی در تاریخ انقلاب اسلامی سالی ماندگار و آمیخته با تلخی‌ها و افتخارات بزرگ بود؛ سالی که ملت بزرگ ایران در کنار تحمل داغ جان‌سوز شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (ره) و جمعی از یاران باوفای ایشان از فرماندهان دلیر و خادمان نظام اسلامی تا مردم مظلوم و کودکان بی‌گناه، بار دیگر با صبر، استقامت و وحدت مثال‌زدنی، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند. خون پاک رهبر شهید و عزیزمان، همچون چراغ هدایت، مسیر بیداری و مقاومت را روشن‌تر ساخت.

وی تاکید کرد: در این میان، حضور آگاهانه و پرشور مردم مؤمن ایران اسلامی و مردم شریف استان سمنان در عرصه‌های مختلف، از صحنه‌های مقاومت و استکبارستیزی تا میدان‌های اقتصادی و اجتماعی، پشتوانه‌ای بزرگ برای دلاورمردان نیروهای مسلح کشور در مقابله با تجاوزات دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی بوده و موجب دلگرمی رزمندگان و جلوه‌ای باشکوه از وحدت و اقتدار ملی شد.

در این پیام تاکید شد: نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نقشه راهی روشن برای پیشرفت و خوداتکایی کشور است و تحقق آن نیازمند عزم ملی و تلاش هماهنگ مسئولان و مردم است. در همین راستا، دادگستری کل استان سمنان نیز با تأکید بر اجرای این فرمان، صیانت از حریم عدالت و حقوق عامه، تأمین امنیت و ارتقای رضایتمندی مردم را در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم را سرلوحه برنامه‌های خود قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: در پایان، ضمن تبریک مجدد عید سعید فطر و نوروز باستانی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای گرانقدر میهن، امید است در پرتو الطاف الهی، توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، ملت بزرگ ایران اسلامی در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد توفیقات و پیشرفت‌های روزافزون کشور عزیزمان باشد.