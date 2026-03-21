  1. جامعه
  2. شهری
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

سرویس رسانی رایگان به نمازگزاران عید فطر با بیش از ۵۰۰ دستگاه ون

سرویس رسانی رایگان به نمازگزاران عید فطر با بیش از ۵۰۰ دستگاه ون

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از سرویس رسانی به نمازگزاران عید سعید فطر امسال با بیش از ۵۰۰ دستگاه ون تاکسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ضمن تبریک عید نوروز و عید سعید فطر آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شهروندان روزه‌دار تهرانی اظهار داشت: از ساعت ۴ صبح امروز در تمامی محورها که از قبل اعلام شده بود فعالیت ناوگان تاکسیرانی به منظور خدمت رسانی به نمازگزاران آغاز شد.

وی افزود: در مجموع بیش از ۵۰۰ دستگاه تاکسی از صبح امروز در محورهای ایستگاه مترو سهروردی, پارکینگ بیهقی پارکینگ مستضعفان, پل سید خندان, ضلع شمالی بزرگراه شهید سلیمانی, پارکینگ حکمت صدرا و گلگشت, و محور تونل رسالت تا پل مدرس خدمت رسانی صورت گرفت که با استقبال حضور گسترده شهروندان تهرانی مواجه بود.

کد مطلب 6780538
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها