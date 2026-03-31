۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۳

استقرار میز مشاوره روان‌شناسی رایگان در متروی تهران

استقرار میز مشاوره روان‌شناسی رایگان در متروی تهران

شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از استقرار میز مشاوره روان‌شناسی رایگان در متروی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با هدف ارتقای سلامت روان شهروندان و ارائه خدمات حمایتی در شرایط حساس کنونی، «میز مشاوره روان‌شناسی» با مشارکت جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا(س) در ایستگاه مترو میدان حضرت ولیعصر(عج) آغاز شده است.

این طرح که به‌صورت رایگان و به مدت یک هفته اجرا می‌شود، با تمرکز بر کاهش اضطراب، مدیریت فشارهای روانی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی، خدمات تخصصی مشاوره را در اختیار مسافران مترو قرار می‌دهد.

کد مطلب 6787726

