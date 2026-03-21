۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

آمادگی شبانه‌روزی پزشکی قانونی البرز برای خدمات‌رسانی در تعطیلات نوروز

کرج-اداره‌کل پزشکی قانونی استان البرز اعلام کرد با استقرار واحدهای کشیک در ایام نوروز، خدمات کارشناسی و معاینات تخصصی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز با اشاره به حساسیت و تعطیل‌ناپذیری خدمات این مجموعه گفت: با آغاز تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، تمام واحدهای کشیک پزشکی قانونی در استان به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود تا پاسخگوی نیازهای فوری مردم و دستگاه قضایی باشند.

وی بیان کرد: مأموریت‌های اصلی واحدهای کشیک در روزهای نوروز شامل بررسی آسیب‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای، صدمات ناشی از نزاع و درگیری و نیز انجام معاینات موارد مرگ‌های غیرطبیعی است.

کمالی تأکید کرد: امیدواریم با رعایت مقررات رانندگی، صبوری در روابط اجتماعی و دقت در تفریحات نوروزی، شاهد کاهش چشمگیر حوادث و مراجعات به مراکز پزشکی قانونی باشیم.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی، برای رفاه شهروندان، مراکز فعال در ایام تعطیلات به شرح زیر آماده خدمت‌رسانی هستند:

۱. واحد پزشکی قانونی باغستان:رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تصادفات، نزاع و درگیری‌های فیزیکی.

۲. واحد پزشکی قانونی کمال‌شهر (مجتمع بهشت سکینه): مرکز تخصصی معاینات اجساد و بررسی موارد مرگ غیرطبیعی.

کمالی در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان و پزشکان پزشکی قانونی البرز با تمام توان در صحنه حضور دارند تا فرآیندهای قضایی و امدادی مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت علمی کامل انجام پذیرد.

