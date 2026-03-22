هدیه موسیقایی خواننده پاپ به امدادگران هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، میثم ابراهیمی از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان با حضور در یکی‌از مراکز امداد و نجات جمعیت هلال احمر از تلاش شبانه روزی امدادگران در جنگ رمضان قدردانی کرد.

وی در این دیدار ضمن پوشیدن نمادین پوشش رسمی امدادگران هلال احمر گفت: طی روزهای گذشته قطعه ملی میهنی را تولید کردم که امروز با خوانش‌ بخش هایی از اثر آن را به مردم عزیز و شما امدادگرانی تقدیم می کنم که این روزها از جان برای وطن مایه گذاشتید.

بر اساس این گزارش در تداوم حمایت خوانندگان از وطن و در پی اتفاقات اخیر، میثم ابراهیمی آهنگ جدیدی را به نام «ایران من» منتشر کرد.