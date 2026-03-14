وقتی اهالی موسیقی پای کار ایران آمدند/ قصه تولید چند آهنگ ملی میهنی

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از خوانندگان فعال عرصه موسیقی از آغاز جنگ تحمیلی در کشورمان اقدام به تولید قطعات ملی میهنی مختلفی کردند که هر یک به فراخور محتوایی که مد نظر گروه تولید بود، توانستند با استقبال چشمگیری از سوی هم وطنان رو به رو شوند و به سهم خود در ارتقای شرایط تاب آوری جامعه نقش ایفا کنند.

آنچه می خوانید مروری کوتاه بر معرفی برخی از این آثار منتخب است.

توضیح اینکه برخی دیگر از خوانندگان از جمله حامد همایون، میثم ابراهیمی و تعدادی دیگر نیز در شرف تولید آثاری با موضوع میهن هستند که به زودی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

محسن چاوشی؛ تک آهنگ «حسبی‌الله»

تک آهنگ «حسبی‌الله» عنوان تازه ترین اثر محسن چاوشی از خوانندگان دغدغه مند موسیقی پاپ کشورمان است که هم زمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت علی (ع) و جنگ رمضان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

چاوشی درباره این قطعه که به شدت در فضای مجازی منعکس شد، نوشته است: «حسبی‌الله» گفتگوی من با مولایم علی(ع) است و به‌راستی خدا برای ما بس است

دراین قطعه مهدی عباسی شاعر، مهدی کریمی میکس و مسترینگ و محسن چاوشی به عنوان خواننده حضور دارند.

محسن چاوشی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تک آهنگ پرطرفداری با نام علاج را نیز منتشر کرده بود.

قطعه «حسبی‌الله» را از اینجا بشنوید.

رضا صادقی؛ تک آهنگ «خدا، مادر، وطن»

رضا صادقی از خوانندگان مشهور موسیقی پاپ هم با انتشار متنی میهن دوستانه از اثری با نام «خدا، مادر، وطن» با ترانه ای از بابک صحرایی و تنظیم شجاعت شفایی رونمایی کرد.

در بخشی از متن نوشته شده از سوی صادقی، آمده است:

فارغ از هر «مرده‌باد» و «زنده‌باد»،

سر به راهِ مملکت باید نهاد.

پای خونِ هم‌وطنم و پای خاکِ وطنم بودم ‌هستم،

تکلیف من با وطنم روشن است من همین‌جا می‌مانم؛در شهرِ خودم، کنارِ مردمِ خودم.اگر قرار به جان دادن باشد،

کنارِ خودی جان می‌دهم.

قطعه «خدا، مادر، وطن» را از اینجا بشنوید.

گرشا رضایی؛ تک آهنگ «خونه»

گرشا رضایی از خوانندگان و آهنگسازان موسیقی پاپ کشورمان در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود یک ترانه ملی میهنی به نام «خونه» را منتشر کرد.

در این قطعه یاحا کاشانی به عنوان ترانه سرا و گرشا رضایی به عنوان خواننده حضور دارند.

تک آهنگ «خونه» را از اینجا بشنوید.

سید محسن حسینی؛ تک آهنگ «ایران مرد»

همزمان با شرایط حساس کشور و در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، در راستای ایفای مسئولیت فرهنگی و هنری بنیاد رودکی، اثر موسیقایی «ایران مرد» تولید شد.

این اثر در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی شکل گرفته و تلاشی هنرمندانه برای بازتاب اندوه، همدلی و روحیه مقاومت ملت ایران در قالب موسیقی است.

«ایران مرد» با آهنگسازی و خوانندگی سید محسن حسینی و با شعری از میلاد عرفان‌پور تولید شده و می‌کوشد با زبان هنر، روایتگر این برهه مهم تاریخی و بیانگر همبستگی ملی در برابر تجاوز دشمنان باشد.

اثر «ایران مرد» شامگاه پنجشنبه ۱۴ اسفند در رویداد شب شعر و موسیقی رهبر شهید در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی رونمایی شد.

برادران سعیدی، تک آهنگ «دستان مرگ»

تازه‌ترین اثر موسیقایی برادران سعیدی با عنوان «HANDS OF DEATH» (دستان مرگ) با الهام از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی تولید و همزمان با یادبود شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، رونمایی شد.

این قطعه تلفیقی جدید از شعر کلاسیک و موسیقی معاصر است.

این اثر که برداشتی آزاد از اشعار حماسی شاهنامه محسوب می‌شود، با طراحی، اجرا و آواز علی و محمد سعیدی (برادران سعیدی) شکل گرفته است. تنظیم این قطعه را محمدرضا ولی بر عهده داشته است.

این اثر هنری که تلاشی جدید برای بازخوانی میراث فردوسی در قالب‌های هنری امروزی است، در حالی منتشر شد که جامعه هنری و فرهنگی کشور در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب و حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان آنجاست.

کاور «دستان مرگ» را از اینجا ببینید.

کارن همایونفر؛ تولید چند آهنگ برای عملیات وعده صادق

کارن همایونفر آهنگساز، همزمان با آغاز عملیات «وعده صادق ۴»، سه قطعه مارش نظامی ساخت.

همایون فر که چندی پیش نیز به عنوان چهره هنر انقلاب شناخته شد در کارنامه فعالیت‌های خود آهنگسازی بیش از ۱۰۰ اثر سینمایی و تلویزیونی را انجام داده که در این چارچوب نیز موفق به دریافت سه سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر برای فیلم‌های «به‌وقت شام - ۱۳۹۶» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، «جرم - ۱۳۸۹» به کارگردانی مسعود کیمیایی و «زادبوم - ۱۳۸۷» به کارگردانی ابوالحسن داودی شده است.

سه قطعه مارش نظامی کارن همایونفر را از اینجا، اینجا و اینجا بشنوید.