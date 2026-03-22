۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

دستگیری ۳۵ نفر از عناصر وطن فروش 

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس در اطلاعیه ای از دستگیری ۳۵ نفر از عناصر مزدور وطن فروش خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

در پی وصول گزارشات مردمی، در یک عملیات منسجم و هماهنگ تعداد ۳۵ نفر از عناصر مزدور وطن فروش در ۹ استان کشور دستگیر و از آنان مقادیری سلاح و مهمات و تجهیزات مرتبط با اقدامات شوم شان کشف گردید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:

این عناصر وطن فروش با جمع آوری و ارسال اطلاعات از مراکز مهم و حیاتی کشور و ارسال آن برای سرویس ها و معاندین خارج از کشور، قصد انجام اقدامات تروریستی بر علیه نیروهای حافظ امنیت و نیز مردم عزیز و شریف ما را داشتند که قبل از هر اقدامی دستگیر شدند.

در پایان این اطلاعیه آمده است:

با اقدامات صورت گرفته، ضربات موثری نیز بر سازمان رزم تعداد دیگری از افراد وطن فروش در فضای مجازی وارد شده که اطلاعات آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

محمد رضازاده

