۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

ثبت جهانی روستای کندلوس جایگاه گردشگری ارتقا داده است

ساری - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از آماده‌باش کامل ستاد خدمات سفر در استان خبر داد وگفت: ثبت جهانی روستای کندلوس، جایگاه گردشگری را بیش از پیش ارتقا داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدییکشنیه سی با حضور در برنامه تلویزیونی «آفتاب‌سو» سیمای مرکز استان، به تشریح آخرین وضعیت خدمات سفر در نوروز ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد از ظرفیت‌های گردشگری استان تکمیل شده و مازندران با سهمی نزدیک به ۱۴.۷ درصد، یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر، افزود: با دستور استاندار، همه کمیته‌ها از جمله تنظیم بازار، مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی در حالت آماده‌باش قرار دارند تا مسائل احتمالی در حوزه تأمین سوخت، اقلام اساسی و خدمات‌رسانی به مسافران به‌طور کامل مدیریت شود.

ایزدی با بیان اینکه شرایط کشور موجب تغییر رویکرد برنامه‌های نوروزی شده است، تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی با محوریت ایجاد نشاط اجتماعی و در عین حال توجه به ارزش‌های معنوی و یاد شهدا طراحی شده و طرح «نوروزگاه» با عنوان موکب‌های شجره طیبه در همین راستا اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران از ارائه تخفیف‌های ویژه در مراکز اقامتی خبر داد و گفت: برای رفاه حال مسافران، تخفیف‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد در تأسیسات گردشگری استان در نظر گرفته شده است و سامانه ۰۹۶۲۹ نیز به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شکایات و راهنمایی گردشگران خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شاخص گردشگری استان افزود: مجموعه‌هایی نظیر پایگاه‌های جهانی و ملی از جمله عباس‌آباد بهشهر و فرح‌آباد ساری آماده بازدید گردشگران هستند و همچنین ثبت جهانی روستای کندلوس، جایگاه گردشگری مازندران را بیش از پیش ارتقا داده است.

ایزدی در پایان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، فراجا و جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاه‌ها ارائه خدمات مطلوب به مسافران و ایجاد تجربه‌ای همراه با آرامش و رضایت برای گردشگران نوروزی در مازندران است.

کد خبر 6781385

