به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از اسکله و گمرک لاور ساحلی از نزدیک روند تخلیه بار و ورود کالاهای اساسی را بررسی کرد و خواستار تسریع در این روند شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ ثبات در بازار و تأمین کالا برای مردم اظهار کرد: در این روزها و با شرایط موجود، نباید اجازه دهیم مردم در تأمین کالاهای اساسی دچار مشکل شوند.



فرماندار دشتی روند تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی در بندر لاور ساحلی را رضایت‌بخش ارزیابی کرد و افزود: به حمدالله با تدابیر دولت و استاندار بوشهر، هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در سطح استان وجود ندارد و با برنامه ریزی های مدون و جلسات مکرر در شهرستان نیز این شرایط مناسب و مساعد است.

مقاتلی همچنین از تلاش‌های مدیر و کارکنان گمرک قدردانی کرد و گفت: امروز شما عزیزان همگام با دیگر نیروها در میدان دیگری از تلاش و خدمت‌رسانی حضور دارید و به صورت شبانه‌روزی کوشش می‌کنید تا روند تخلیه کالاها تسریع شود و مردم با مشکلی در تأمین مایحتاج ضروری مواجه نشوند که این تلاش های نیز جای تقدیر دارد.