  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

فرماندار دیر: روند تخلیه و ترخیص کالا در اسکله بندر دیر مطلوب است

فرماندار دیر: روند تخلیه و ترخیص کالا در اسکله بندر دیر مطلوب است

بوشهر- فرماندار دیر گفت: با هماهنگی دستگاه‌ها و تلاش نیروها در بندر، روند تخلیه و ترخیص کالا در این اسکله با سرعت و شرایط مطلوب در حال انجام است.

سید علیرضا سجادی در حاشیه بازدید از روند تخلیه و ترخیص کالا در اسکله بندر دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، روند تخلیه کالا در این بندر به شکل منظم و مطلوب در حال انجام است و تلاش شده تا خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی و تأمین‌کنندگان کالا با سرعت بیشتری صورت گیرد.

سجادی افزود: بندر دیر یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی شهرستان و استان بوشهر به شمار می‌رود و تسهیل فرآیند تخلیه و ترخیص کالا در این بندر می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار و پشتیبانی از چرخه تأمین کالا ایفا کند.

رفع موانع و تسهیل فعالیتها

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه گمرک، اداره بندر و دریانوردی، اداره استاندارد، ترخیص‌کاران و کارگران فعال در اسکله بندر دیر تصریح کرد: نیروهای فعال در این مجموعه با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و همین موضوع موجب شده روند تخلیه کالا با سرعت و نظم مناسبی دنبال شود.

سجادی ادامه داد: در این بازدید میدانی، مسائل و نیازهای موجود در حوزه تخلیه و ترخیص کالا نیز مورد بررسی قرار گرفت و تلاش خواهد شد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، موانع احتمالی برطرف شده و روند فعالیت‌ها بیش از پیش تسهیل شود.

فرماندار دیر با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی برای مردم گفت: یکی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان، تأمین و توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت بر روند توزیع آن‌ها در سطح شهرستان است.

اختصاص سهمیه کالاهای اساسی به شهرستان دیر

وی از اختصاص سهمیه کالاهای اساسی به شهرستان دیر خبر داد و بیان کرد: در این راستا ۱۳ تن برنج و ۱۲ تن شکر با نرخ مصوب دولتی به شهرستان دیر اختصاص یافته که به‌زودی فرآیند توزیع آن در شهرهای دیر، آبدان و بردخون آغاز خواهد شد.

سجادی خاطرنشان کرد: این اقلام در چارچوب برنامه تنظیم بازار و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی توزیع می‌شود و تلاش داریم روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم به شکل مستمر ادامه داشته باشد.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند تأمین کالاهای اساسی در شهرستان دیر به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود تا مردم در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکلی مواجه نشوند.

کد خبر 6774502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها