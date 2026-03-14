فرماندار دیر: روند تخلیه و ترخیص کالا در اسکله بندر دیر مطلوب است

سید علیرضا سجادی در حاشیه بازدید از روند تخلیه و ترخیص کالا در اسکله بندر دیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، روند تخلیه کالا در این بندر به شکل منظم و مطلوب در حال انجام است و تلاش شده تا خدماترسانی به فعالان اقتصادی و تأمینکنندگان کالا با سرعت بیشتری صورت گیرد.
سجادی افزود: بندر دیر یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی شهرستان و استان بوشهر به شمار میرود و تسهیل فرآیند تخلیه و ترخیص کالا در این بندر میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار و پشتیبانی از چرخه تأمین کالا ایفا کند.
رفع موانع و تسهیل فعالیتها
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه گمرک، اداره بندر و دریانوردی، اداره استاندارد، ترخیصکاران و کارگران فعال در اسکله بندر دیر تصریح کرد: نیروهای فعال در این مجموعه با روحیه جهادی و تلاش شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند و همین موضوع موجب شده روند تخلیه کالا با سرعت و نظم مناسبی دنبال شود.
سجادی ادامه داد: در این بازدید میدانی، مسائل و نیازهای موجود در حوزه تخلیه و ترخیص کالا نیز مورد بررسی قرار گرفت و تلاش خواهد شد با هماهنگی دستگاههای مرتبط، موانع احتمالی برطرف شده و روند فعالیتها بیش از پیش تسهیل شود.
فرماندار دیر با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی برای مردم گفت: یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان، تأمین و توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مردم و نظارت بر روند توزیع آنها در سطح شهرستان است.
اختصاص سهمیه کالاهای اساسی به شهرستان دیر
وی از اختصاص سهمیه کالاهای اساسی به شهرستان دیر خبر داد و بیان کرد: در این راستا ۱۳ تن برنج و ۱۲ تن شکر با نرخ مصوب دولتی به شهرستان دیر اختصاص یافته که بهزودی فرآیند توزیع آن در شهرهای دیر، آبدان و بردخون آغاز خواهد شد.
سجادی خاطرنشان کرد: این اقلام در چارچوب برنامه تنظیم بازار و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی توزیع میشود و تلاش داریم روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم به شکل مستمر ادامه داشته باشد.
وی تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجام شده و همکاری دستگاههای اجرایی، روند تأمین کالاهای اساسی در شهرستان دیر بهصورت مستمر پیگیری میشود تا مردم در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکلی مواجه نشوند.
نظر شما