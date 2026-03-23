بازارهای سهام شرق آسیا روز سیاه را تجربه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات بازارهای سهام در شرق آسیا امروز با سقوط شدید شاخصها به پایان رسید و سرمایهگذاران با یکی از بدترین روزهای این منطقه مواجه شدند.
در کره جنوبی، شاخص کوسپی (KOSPI) با کاهش ۶.۵ درصدی روبهرو شد؛ افتی که باعث توقف موقت معاملات بازار آتی این شاخص شد. در ژاپن نیز نیکی ۲۲۵ حدود ۳.۵ درصد کاهش یافت و به زیر ۵۱ هزار و ۵۰۰ واحد سقوط کرد، این شاخص از ابتدای مارس بیش از ۱۳ درصد ارزش خود را از دست داده است.
بازارهای چین و هنگکنگ نیز در موج نزولی سهام سهم داشتند. شاخص هنگسنگ در هنگکنگ ۳.۵ درصد ریزش کرد و شاخصهای اصلی چین شامل CSI 300 و شانگهای کامپوزیت بین ۳.۲۶ تا ۳.۶۲ درصد کاهش یافتند، بدترین عملکرد روزانه بازارهای چین از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون بهشمار میرود.
در سایر بازارهای منطقه نیز روند نزولی ادامه یافت؛ شاخص ASX 200 استرالیا تا ۰.۷۴ درصد و Straits Times سنگاپور ۲.۵۲ درصد افت کردند.
تحلیلگران اقتصادی علت اصلی این ریزشهای گسترده را تشدید تنشها در خاورمیانه میدانند. تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی ایران، منجر به ریزش شدید در بازارهای مالی جهانی شده است.
نظر شما