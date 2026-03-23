  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

فواد حسین: ترامپ حساسیت بالایی به قیمت سوخت دارد

وزیر خارجه عراق در جدیدترین موضع گیری خود گفت: دونالد ترامپ و مراکز تصمیم‌گیری آمریکا حساسیت بالایی نسبت به قیمت سوخت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق گفت که آمریکا و رژیم اسرائیل گمان می‌کردند که هدف قرار دادن رهبری ایران منجر به تغییر سریع در داخل آن خواهد شد، اما این ارزیابی آن‌ها کاملاً اشتباه بود.

وی تاکید کرد که دونالد ترامپ و مراکز تصمیم‌گیری آمریکا حساسیت بالایی نسبت به قیمت سوخت دارند، زیرا افزایش قیمت سوخت به طور مستقیم بر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و وضعیت مالی شهروندان آمریکایی تأثیر می‌گذارد.

فواد حسین همچنین به تفاوت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آمریکا می‌خواست رهبران ایران تغییر کنند، نه نظام، اما اسرائیل خواستار تغییر همه چیز و ایجاد هرج و مرج در ایران است.

وزیر خارجه عراق تصریح کر که کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران هستند که درگیر جنگ شوند، کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز تمایلی ندارند که مستقیماً وارد جنگی شوند که اسرائیل در آن طرف باشد، بنابراین تاکنون خواستار توقف جنگ شده اند.

کد مطلب 6781860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها