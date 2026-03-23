کالاس: هرگونه حمله به زیرساختها موجب هرج و مرج در منطقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تاکنون درباره تهدید غیرقانونی رئیس جمهوری آمریکا علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران سکوت کرده بود، در واکنش به عقب‌نشینی اخیر کاخ‌سفید گفت که هرگونه حمله به زیرساخت‌ها، به تشدید درگیری‌ها منجر می‌شود.

وی که به نیجریه سفر کرده است، روز دوشنبه در نشست خبری گفت: به‌نظرم اظهارنظر اخیر (رئیس جمهوری آمریکا) مبنی بر اینکه هیچ حمله‌ای به زیرساخت‌های انرژی صورت نخواهد گرفت، تحول بسیار خوشایندی است.

وی تصریح کرد: هرگونه حمله به زیرساخت‌ها موجب هرج‌ومرج در منطقه می‌شود و جنگ را بیش از پیش تشدید می‌کند.

ساعاتی پیش دونالد ترامپ ادعا کرد که واشنگتن گفت‌وگوهای «بسیار خوبی» با ایران درباره «حل‌وفصل کامل» درگیری‌ها در خاورمیانه داشته و تجاوز نظامی به زیرساخت‌های حیاتی ایران را به تعویق انداخته است.