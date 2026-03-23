۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

بقائی: در ۲۴ روز گذشته هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشته‌ایم

سخنگوی وزارت خارجه هرگونه مذاکره و گفتگو با آمریکا طی ۲۴ روز گذشته جنگ تحمیلی را رد کرد و تصریح نمود که موضع ایران در خصوص تنگه هرمز و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی راجع به عقب‌نشینی آمریکا از موضع تهدید آمیز خود علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، اظهار داشت: طی چند روز گذشته پیام‌هایی از طریق برخی کشورهای دوست مبنی بر تقاضای آمریکا برای مذاکره جهت پایان جنگ واصل شد که به نحو مقتضی و طبق مواضع اصولی کشور به آنها پاسخ داده شد. در این پاسخ‌ها هشدارهای لازم درباره پیامدهای وخیم هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی ایران داده شد و تأکید گردید هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های انرژی ایران با واکنش قاطع، فوری و مؤثر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین هرگونه مذاکره و گفتگو با آمریکا طی ۲۴ روز گذشته جنگ تحمیلی را رد کرد و تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز و شرایط پایان جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است.

محسن صمیمی

    IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      به ترامپ هار و مریض روانی اعتماد نکنید با تله مذاکره و عادی انگاری دوباره حمله خواهد کرد مگر کنگره امریکا ترامپ را از ریاست جمهوری عزل کند . او دوبار امتحان خود را با نیرنگ مذاکره پس داد و با تله مذاکره و عادی انگاری بهترین شخصیت های ما را شهید کرد ‌. او به نوکران و برده هایش مثل نوکران ونزوئلایی اش امید بسته و ما باید امید او و برده های او را ناامید کنیم . ملت بزرگ ایران اسلامی قطعا پیروز این جنگ تحمیلی است خداوند با ماست. فقط توکلمان بخداست. لبیک یا خامنه ای

