به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان ازنا روز دوشنبه به همراه نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، معاون سیاسی فرماندار، مدیر جهادکشاورزی ازنا، رئیس اداره صمت ازنا و نماینده اتاق اصناف؛ از فروشگاه‌های توزیع کالاهای اساسی در سطح شهرستان بازدید کردند.

فرماندار در این بازدید میزان موجودی محصولات و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در راستای تأمین امنیت غذایی و ثبات و آرامش در سطح بازار را مورد بررسی قرار دادند.

علی اکبر جاهد در این زمینه اظهارداشت: پیرو همکاری همه‌جانبه مردم شهرستان در بحث تهیه کالا به میزان مصرف مورد نیاز و عدم خرید هیجانی کالاهای معیشتی، خوشبختانه هیچگونه کمبودی در سطح بازار وجود نداشته و بازار شهرستان کاملاً تحت کنترل است.

فرماندار ازنا اضافه کرد: بازدیدهای میدانی مسئولین ارشد شهرستان و همچنین کارشناسان تنظیم بازار به صورت روزانه از همه واحدهای صنفی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هرگونه ایجاد خلل در امور تأمین معیشت مردم در این شرایط حساس کشور، امری بسیار ناشایست بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط قطعاً بدون مماشات با متخلفین برخورد قاطع انجام خواهند داد.