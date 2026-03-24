۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «شول‌آباد» ثبت شد

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «شول‌آباد» ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: در سامانه بارشی اخیر بیشترین بارندگی‌های لرستان در «شول‌آباد» با ۹۶.۴ میلی‌متر به ثبت رسید.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۱۸، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۳۴.۱ میلی‌متر، بروجرد ۱۹.۷ میلی‌متر، کوهدشت ۲۳.۵ میلی‌متر، الیگودرز ۴۰.۸ میلی‌متر، پلدختر ۳۱.۶ میلی‌متر، دورود ۳۰.۵ میلی‌متر، الشتر ۲۲ میلی‌متر، نورآباد ۳۰.۵ میلی‌متر و ازنا ۳۴.۲ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی‌ها در رومشکان را ۳۷ میلی‌متر، سراب دوره ۲۶.۴ میلی‌متر، معمولان ۵۲.۵ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۴۰.۳ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱۷.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۵۰.۶ میلی‌متر، «ریمله» ۲۹.۵ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۹۶.۴ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا کنون را ۳۶.۳ میلی‌متر عنوان کرد.

کد مطلب 6782206

