به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف لرستان طی سه شنبه ۴ فروردینماه- مشابه شبهای گذشته- با برگزاری مراسم و تجمعهای مختلف، ضمن بزرگداشت شهادت رهبر مسلمین جهان، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و حمایت خود از عملیاتهای نیروهای مسلح را اعلام میکنند.
برنامههای خرمآباد
در خرمآباد، تجمعات از ساعت ساعت ۲۰:۳۰ از محله گلدشت شرقی، پارک چهارباغ آغاز خواهد شد.
همچنین ساعت ۲۰:۳۰ تجمع کوی فلسطین تا میدان امامخمینی(ره) برگزار و ساعت ۲۰:۳۰ تجمع در میدان امامخمینی(ره) انجام خواهد شد.
نبش خیابان بعثت نیز ساعت ۲۰:۳۰ میزبان تجمع مردم خواهد بود.
برنامههای برخی شهرستانها
ازنا: ساعت ۲۰:۰۰ از مسجد قمر بنی هاشم [خودرویی] و ساعت ۱۵:۰۰ روستای مدآباد،مسجدفاطمیه(س).
پلدختر: ساعت ۲۰:۰۰ میدان شهید بهشتی[ کاروان خودرویی ].
الشتر: ساعت ۲۱ از مسجد امامرضا(ع) تا میدان امام(ره).
الیگودرز: ساعت ۲۱ میدان امام خمینی (ره) مسجد جامع الیگودرز.
دورود: ساعت ۲۰:۰۰ میدان ولایت(مصلی) و ساعت ۲۰:۰۰ میدان فرمانداری.
نورآباد: ساعت ۲۰:۳۰ میدان امامخمینی(ره).
حمایت از نیروهای مسلح و همبستگی ملی
شرکتکنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار، ضمن سوگواری برای شهادت رهبر شهید مسلمانان جهان، حمایت خود از اقدامات نیروهای مسلح ایران را اعلام و بر لزوم وحدت و هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن صهیونی آمریکایی تأکید میکنند.
