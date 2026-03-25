به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی سه‌شنبه‌شب در اجتماع بیعت با ولایت مردم آبپخش اظهار کرد: با رشادت‌ها و دلاوری نیروهای مسلح و با خلق حماسه حضور مداوم توسط مردم شجاع ایران دشمنان شکست خوردند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از سلاح‌های استراتژیک را هنوز به صحنه نیاورده و آزمایش نکرده‌ایم اضافه کرد: هنوز کارهای بسیاری با دشمن داریم که انشاالله در روزهای آینده خواهیم دید.

رضایی با بیان اینکه پایگاه‌های دشمن در این منطقه ویران شده است، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها که چند دهه این کشورهای اطراف را می‌دوشیدند و می‌گفتند ما آمده‌ایم امنیت شما را تامین کنیم امروز از تامین امنیت سفارتخانه‌های خودشان و حتی شهروندانشان عاجز هستند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این توانایی فرزندان شما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که قدرت را به دشمن دیکته می‌کنند. دشمن به سختی از شما ملت بزرگ و عاشورایی شکست خورده و مستأصل شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان برای مذاکره التماس می‌کنند اما ما کوتاه نمی‌آییم تصریح کرد: ملت بزرگ ایران انتقام رهبر شهید را از آنها خواهند گرفت. حتما مذاکره خواهیم کرد اما موشک‌های ما با دشمن مذاکره خواهند کرد.