محمدتقی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چند روز پس از آغاز جنگ رمضان و با گسترش توحش دشمن آمریکایی-صهیونی در حمله به منازل مسکونی کلانشهر اصفهان، شبکه ارتباط با آسیب‌دیدگان در شهرداری تشکیل شد.

وی افزود: هدف از تشکیل این شبکه این بود که تمام دستگاههای خدمت‌رسان برای جبران آسیب‌ها و حمایت از آسیب‌دیدگان زیر یک چتر قرار گرفته و مردم جدای از سختی‌هایی که جنگ برایشان ایجاد کرده دچار سختی بیشتری نشوند.

رئیس اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: برخی ارگان‌های خارج از شهرداری در روزهای ابتدایی شاید سازوکار سنتی خود و تاکید بر مراجعه حضوری و رفت‌وآمد شهروندان را ترجیح می‌دادند اما به تدریج با بروز قابلیت‌های شهرداری اصفهان در اجماع دستگاه‌های مختلف، همگی با این مسیر همراهی کرده و به ترویج سامانه ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان نیز کمک کردند.

وی با بیان اینکه اکنون شبکه ارتباط با آسیب‌دیدگان جنگ با محوریت سامانه ۱۳۷ در شهرداری اصفهان تشکیل شده، گفت: این شبکه در ابتدا قرار بود واسطه بین مردم و دستگاههای خدمت‌رسان باشد اما پس از گذشت چند روز و با ایده چند شهروند تبدیل به شبکه همدلی میان شهروندان نیز شد.

رفیعی خاطرنشان کرد: شهروندان اصفهان از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ می‌توانند برای ارائه خدمات مختلف نظیر پشتیبانی ماشین‌آلات، انجام خدمات فنی و اقدامات داوطلبانه برای آسیب‌دیدگان اعلام آمادگی کنند.

وی با اشاره به تماس تعداد زیادی از شهروندان برای اسکان آسیب‌دیدگان در منازل خود، تصریح کرد: اگر شهروندی برای این امر آمادگی داشته باشد اطلاعات او را در اختیار کمیته اسکان اضطراری قرار می‌دهیم تا در ارتباط مردمی با نزدیک‌ترین فرد آسیب‌دیده و بدون دخالت مستقیم شهرداری اسکان آسیب‌دیدگان فراهم شود.

رفیعی با تاکید بر اینکه همراهی مردم سبب دلگرمی آسیب‌دیدگان به ویژه آنهایی است که در شرایط ناپایدار جوی سرپناه خود را ازدست داده‌اند، ادامه داد: سامانه ۱۳۷ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت اطلاعات خیرین شهر اصفهان در پشتیبانی از آسیب‌دیدگان جنگ است.