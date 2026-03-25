به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» ضمن تاکید بر لزوم پیاده‌سازی بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی راهکاری هوشمندانه و استراتژیک در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، تحریم‌ها یا تلاطم‌های اقتصادی مواجه است.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار صرف نیست بلکه یک ضرورتِ ساختاری و مهم در دنیای پرچالش امروز است تا کشور بتواند روی پای خود بایستد، تهدیدها را به فرصت تبدیل و همینطور رشدی پایدار و درونی را تجربه کند.

وی افزود: کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با انواع تهدیدها از جمله جنگ نظامی، اقتصادی و غیره مواجه بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن با اعمال تحریم ها، محدودیت‌ها و فشارهای بین المللی به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی، بروز مشکلات معیشتی، فاصله انداختن بین مردم و حکومت،جلوگیری از توسعه فناوری، صنعتی و بسیاری موارد در کشور بود.

وی ادامه داد: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته ضمن تحمل همه فشارها و تحریم های ناجوانمردانه تمام قد در برابر دشمن مقاومت و ایستادگی کرد و با صدای بلند به تمامی ملت های جهان اعلام داشت که به هیچ وجه زیر بار ظلم و زور نمی رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کشور با رویکرد مبتنی براستراتژی اقتصاد مقاومتی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و در عین حال تاکید بر تولید داخلی، دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی توانست بر تمامی مشکلات غلبه کند وبه مسیر خود با صلابت و اقتدار ادامه دهد.

نخل ابراهیمی افزود: جمهوری اسلامی به رغم تمامی تلاش‌های دشمن در جهت به زانو درآوردن کشور توانست در بسیاری از حوزه‌ها با تکیه بر ظرفیت ها و ابتکارات داخلی، مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی نشان دهد و در عین حال موفق شد از این شرایط به عنوان محرکی برای توسعه ظرفیت‌های داخلی و خوداتکایی خود عمل کند.

وی اذعان داشت: دشمن در طول این سال ها با تحمیل جنگ اقتصادی بر ایران به دنبال شکست کشور بود. برای اینکه کشور در جنگ اقتصادی شکست نخورد و بتواند خواسته ها و نیازهای مردم را تامین کند. ضمن دور زدن تحریم‌ها باید کمترین نیاز به واردات داشته باشد و در عین حال به توان و ظرفیت های داخلی تکیه کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از دیگر راهکارها برای مقابله با جنگ اقتصادی در کشور می‌توان به

توسعه صادرات غیرنفتی ، تولید کالای دانش بنیان با ارزش افزوده بالا ، استفاده بهینه از بودجه در اختیار، تقویت تولید و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

وی در پایان ادامه داد: منابع اعتباری کشور به سبب مسائل و موارد تحریمی محدود است از اینرو می طلبد از این منابع به بهترین شکل ممکن درجهت رشد و توسعه مملکت استفاده شود. تأمین کالاهای اساسی و تقویت بنیه دفاعی کشور از اولویت‌های اساسی امروز کشور است.