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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

ضرورت اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبرد ساختاری در برابر فشارهای اقتصادی

ضرورت اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبرد ساختاری در برابر فشارهای اقتصادی

یک نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک ضرورت ساختاری برای کشور است، گفت: این رویکرد در شرایط فشار خارجی، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، راهی برای تقویت توان داخلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» ضمن تاکید بر لزوم پیاده‌سازی بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی راهکاری هوشمندانه و استراتژیک در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، تحریم‌ها یا تلاطم‌های اقتصادی مواجه است.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار صرف نیست بلکه یک ضرورتِ ساختاری و مهم در دنیای پرچالش امروز است تا کشور بتواند روی پای خود بایستد، تهدیدها را به فرصت تبدیل و همینطور رشدی پایدار و درونی را تجربه کند.

وی افزود: کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با انواع تهدیدها از جمله جنگ نظامی، اقتصادی و غیره مواجه بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن با اعمال تحریم ها، محدودیت‌ها و فشارهای بین المللی به دنبال ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی، بروز مشکلات معیشتی، فاصله انداختن بین مردم و حکومت،جلوگیری از توسعه فناوری، صنعتی و بسیاری موارد در کشور بود.

وی ادامه داد: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته ضمن تحمل همه فشارها و تحریم های ناجوانمردانه تمام قد در برابر دشمن مقاومت و ایستادگی کرد و با صدای بلند به تمامی ملت های جهان اعلام داشت که به هیچ وجه زیر بار ظلم و زور نمی رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کشور با رویکرد مبتنی براستراتژی اقتصاد مقاومتی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و در عین حال تاکید بر تولید داخلی، دانش‌بنیان و صادرات غیرنفتی توانست بر تمامی مشکلات غلبه کند وبه مسیر خود با صلابت و اقتدار ادامه دهد.

نخل ابراهیمی افزود: جمهوری اسلامی به رغم تمامی تلاش‌های دشمن در جهت به زانو درآوردن کشور توانست در بسیاری از حوزه‌ها با تکیه بر ظرفیت ها و ابتکارات داخلی، مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی نشان دهد و در عین حال موفق شد از این شرایط به عنوان محرکی برای توسعه ظرفیت‌های داخلی و خوداتکایی خود عمل کند.

وی اذعان داشت: دشمن در طول این سال ها با تحمیل جنگ اقتصادی بر ایران به دنبال شکست کشور بود. برای اینکه کشور در جنگ اقتصادی شکست نخورد و بتواند خواسته ها و نیازهای مردم را تامین کند. ضمن دور زدن تحریم‌ها باید کمترین نیاز به واردات داشته باشد و در عین حال به توان و ظرفیت های داخلی تکیه کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از دیگر راهکارها برای مقابله با جنگ اقتصادی در کشور می‌توان به

توسعه صادرات غیرنفتی ، تولید کالای دانش بنیان با ارزش افزوده بالا ، استفاده بهینه از بودجه در اختیار، تقویت تولید و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

وی در پایان ادامه داد: منابع اعتباری کشور به سبب مسائل و موارد تحریمی محدود است از اینرو می طلبد از این منابع به بهترین شکل ممکن درجهت رشد و توسعه مملکت استفاده شود. تأمین کالاهای اساسی و تقویت بنیه دفاعی کشور از اولویت‌های اساسی امروز کشور است.

کد مطلب 6782950
طیبه بیات

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