هاشمی: اقتصاد مردمی راهکار تقویت تولید و تأمین مالی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد، اظهار کرد: امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور واقعی مردم در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: محدودیت منابع مالی دولت، کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش نیازهای سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران از روش‌های سنتی تأمین مالی فاصله گرفته و از ظرفیت‌های گسترده مردمی برای تأمین منابع مالی استفاده کنند.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر قرار است اقتصاد کشور به رشد پایدار، افزایش اشتغال و رونق تولید دست پیدا کند، باید نقدینگی موجود در جامعه به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شود.

هاشمی نخل ابراهیمی،تصریح کرد: حجم قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و زمینه افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی شریان‌های اقتصادی کشور، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت تولید، بدون حضور مردم و سرمایه‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.