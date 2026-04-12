وزیر اقتصاد: اولویت وزارت اقتصاد بهبود معیشت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت برای مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی سناریوهای مشخصی طراحی کرده است، گفت: اولویت نخست وزارت اقتصاد بهبود معیشت مردم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرکی، اموال تملیکی و مالیاتی در دوران جنگ تحمیلی اخیر ارائه کرد و به تشریح عملکرد این وزارتخانه در مدیریت شرایط اقتصادی کشور پرداخت.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره جنگ تحمیلی، توضیحاتی درباره نحوه مدیریت مسائل اقتصادی و اقدامات صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف برای حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از کسب و کارها و معیشت مردم ارائه کرد.

در ادامه جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسش‌هایی درباره بسته‌های اقتصادی دولت و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی مطرح کرد.

مدنی زاده در پاسخ تأکید کرد، دولت برای سناریوهای گوناگون برنامه‌ریزی کرده و بسته‌های اقتصادی متناسب با شرایط مختلف طراحی شده است.

مدنی‌زاده با تأکید بر اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بهبود معیشت مردم مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد است و سیاست‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به خسارت‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی به برخی از شهروندان وارد شده است، عنوان کرد: گزارش‌ها و درخواست‌های مربوط به خسارت‌های مردمی دریافت شده و در حال بررسی است تا فرآیند رسیدگی و پرداخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.