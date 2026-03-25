به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر چهارشنبه در حاشیه بررسی روند خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره خارگ اظهار کرد: جزیره خارگ بیش از ۱۰۰ بار مورد اصابت موشک قرار گرفته و شاهد تهدیدهای گسترده‌ای علیه جزیره هستیم ولی خدمات دهی در این جزیره قطع نشده است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت ارائه خدمات در جزیره خارگ افزود: عزیزان در مراکز بهدشتی و درمانی با روحیه بالا در حال ارائه خدمات هستند و خیلی دقیق در حال پایش و رصد وضعیت بیماران و مراجعین هستند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: در این مرکز ۲۰ خانم باردار تحت مراقبت بودند که ۱۹ نفر تعیین تکلیف شده و یک مادر باردار هم در حال دریافت خدمات در جزیره است.

وی با اشاره به اینکه هیچ واکسیناسیونی در این جزیره قطع نشده است ادامه داد: یکی از نیروهای خدوم حوزه بهداشتی و درمانی در جزیره خارگ، به دور از فرزند یک ساله خود در جزیره حضور دارد و خدمات را ارائه می‌کنند.

رئیسی با بیان اینکه مردم در جزیره خارگ حضور دارند و تا زمانی که نیاز باشد، خدمات بهداشتی، درمانی و نظارتی به مردم ارائه می‌شود. بیمارستان فعال است و مراقبت‌ها به صورت فعال انجام می‌شود.