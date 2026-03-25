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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

تقدیر پزشکیان از مواضع ضدصهیونیستی اردوغان

تقدیر پزشکیان از مواضع ضدصهیونیستی اردوغان

رئیس‌جمهوری در پیامی از مواضع ضدصهیونیستی رئیس‌جمهوری ترکیه تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به زبان انگلیسی نوشت:

«مواضع قاطع برادرم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در محکومیت رژیم جنگ‌افروز صهیونیستی شایسته تقدیر است.

ملت سرافراز کشور دوست و برادر، ترکیه، سالیان متمادی است که با پایداری در همبستگی با آرمان‌های امت اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.

به یاری خداوند، این مسیر افتخارآمیز را در کنار یکدیگر خواهیم پیمود.»

کد مطلب 6783245
هادی رضایی

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    نظرات

    • سید علی IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
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      پاینده باد دوستی دو کشور ایران و ترکیه .
    • رضا IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
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      دکتر عزیز گول حرفای اینو نخور این خودش از نسل یهوده

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