تقدیر پزشکیان از مواضع ضدصهیونیستی اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به زبان انگلیسی نوشت:
«مواضع قاطع برادرم رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در محکومیت رژیم جنگافروز صهیونیستی شایسته تقدیر است.
ملت سرافراز کشور دوست و برادر، ترکیه، سالیان متمادی است که با پایداری در همبستگی با آرمانهای امت اسلامی نقشآفرینی کرده است.
به یاری خداوند، این مسیر افتخارآمیز را در کنار یکدیگر خواهیم پیمود.»
رئیسجمهوری در پیامی از مواضع ضدصهیونیستی رئیسجمهوری ترکیه تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به زبان انگلیسی نوشت:
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