تقدیر پزشکیان از مواضع ضدصهیونیستی اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در توییتی به زبان انگلیسی نوشت:



«مواضع قاطع برادرم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در محکومیت رژیم جنگ‌افروز صهیونیستی شایسته تقدیر است.



ملت سرافراز کشور دوست و برادر، ترکیه، سالیان متمادی است که با پایداری در همبستگی با آرمان‌های امت اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.



به یاری خداوند، این مسیر افتخارآمیز را در کنار یکدیگر خواهیم پیمود.»