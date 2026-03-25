به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای اشغالگر اسرائیلی به بهانه نگرانی‌های امنیتی مربوط به تجاوز آمریکایی – صهیونیستی علیه ایران، همچنان به بستن محوطه مسجدالاقصی ادامه می‌دهند و مانع از دسترسی نمازگزاران به آن می‌شوند.

بسته شدن مداوم مسجد الاقصی همزمان با جداکردن مداوم شهر قدیمی قدس از اطراف آن از طریق ایست‌های بازرسی و استقرار نیروهای اشغالگر است. فلسطینی‌ها به جز ساکنان شهر قدیم، از ورود به شهر قدیمی منع می‌شوند. این امر آنها را مجبور می‌کند که در میان فلج اقتصادی و اختلال در آموزش و زندگی روزمره در شهر، نماز خود را در خیابان‌ها اقامه کنند.

در ماه رمضان گذشته، نیروهای اشغالگر مانع از برگزاری نماز تراویح توسط نمازگزاران در چندین محله قدس اشغالی شدند. آنها در اطراف باب العامود و باب الساهره مستقر شدند و نمازگزاران را مجبور به ترک منطقه کردند تا آنها را پراکنده کرده و از هرگونه تجمع برای نماز جلوگیری کنند.

این در حالی است که نیروهای اسرائیلی به شکل گسترده‌ای در اطراف مسجد الاقصی و شهر قدیم قدس مستقر شده‌اند و محدودیت‌های شدیدی بر رفت و آمد اعمال می‌کنند، چندین دروازه را می‌بندند و از تجمعات جلوگیری می‌کنند. این اقدامات حتی بر خود کارمندان اوقاف (موقوفات اسلامی) نیز تأثیر گذاشته و تعداد افرادی که اجازه ورود دارند را کاهش داده و بر مدیریت روزانه مسجد تأثیر گذاشته است.

این تعطیلی همچنین در چارچوب گسترده‌تری از تشدید محدودیت‌ها، همزمان با تعطیلی کامل کرانه باختری و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، صورت می‌گیرد.