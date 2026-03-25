۴۴۲۸ واحد مسکونی و تجاری لرستان در جنگ خسارت دید؛ تخریب کامل ۱۲۷ واحد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی روز چهارشنبه با بیان آخرین آمار خسارات وارده به زیرساخت‌های استان در جریان حملات دشمن صهیونی آمریکایی، به رسانه‌ها اظهار کرد: در مجموع ۴ هزار و ۴۲۸ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان نیازمند تعمیر هستند.

۱۲۷ واحد به طور کلی تخریب شده است

وی با تفکیک این آمار توضیح داد: از این تعداد، ۳ هزار و ۶۳۶ واحد مسکونی و ۷۹۲ واحد تجاری آسیب دیده و نیاز به مرمت دارند.

معاون عمرانی استاندار لرستان به آمار واحدهای تخریب‌شده کامل اشاره کرد و افزود: متأسفانه در جریان این حملات، ۱۲۷ واحد به طور کلی تخریب شده که سهم واحدهای مسکونی در این بخش ۱۰۸ واحد و سهم واحدهای تجاری ۱۹ واحد بوده است.

در خرم‌آباد یک هزار و ۳۸۸ واحد مسکونی نیاز به تعمیر دارند

مجیدی در تشریح وضعیت شهرستان‌های مختلف استان بیان کرد: در شهرستان خرم‌آباد یک هزار و ۳۸۸ واحد مسکونی و ۲۴۰ واحد تجاری نیاز به تعمیر دارند. در دورود نیز ۴۲۱ واحد مسکونی و ۷ واحد تجاری آسیب دیده‌اند.

وی گفت: بروجرد با ۲۰۶ واحد مسکونی و ۶۴ واحد تجاری، پلدختر با ۴ واحد مسکونی و ۶۶ واحد تجاری و چگنی با ۵۵ واحد مسکونی و ۵۹ واحد تجاری در زمره شهرستان‌های دارای خسارت تعمیری هستند.

معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: همچنین شهرستان دلفان ۳۵۹ واحد مسکونی و ۱۲۳ واحد تجاری، رومشکان ۲۰۷ واحد مسکونی و ۲۹ واحد تجاری، سلسله ۳۳۱ واحد مسکونی و ۵۳ واحد تجاری، کوهدشت ۱۴ واحد مسکونی و ۳۸۴ واحد تجاری و در نهایت معمولان نیز ۱۴ واحد مسکونی و ۲۸۱ واحد تجاری نیازمند تعمیر را ثبت کرده‌اند.

بروجرد در صدر واحدهای مسکونی تخریب شده

مجیدی در خصوص آمار واحدهای تخریب‌شده کامل نیز گفت: در بروجرد ۲۹ واحد مسکونی و ۲ واحد تجاری به طور کامل تخریب شده است، در خرم‌آباد نیز ۲۶ واحد مسکونی و ۴ واحد تجاری با خاک یکسان شده‌اند.

وی بیان کرد: شهرستان دورود با ۱۵ واحد مسکونی تخریب‌شده کامل، چگنی با ۷ واحد تجاری، دلفان با ۲ واحد تجاری، سلسله با ۱۴ واحد مسکونی، کوهدشت با ۱۰ واحد مسکونی و ۴ واحد تجاری و در نهایت معمولان با ۱۴ واحد تجاری تخریب‌شده کامل، بیشترین آسیب را از این حملات متحمل شده‌اند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با تأکید بر ادامه روند ارزیابی میدانی خسارات خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط پای کار هستند و اقدامات لازم برای بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده با اولویت بندی در دستورکار قرار گرفته است.