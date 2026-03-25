عیادت استاندار اصفهان از کودکان مصدوم جنگ در بیمارستان امام حسین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر چهارشنبه با حضور در بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان از کودکان آسیب‌دیده در حوادث اخیر عیادت کرد و در جریان روند درمان و خدمات ارائه‌شده به آنان قرار گرفت.

وی در این بازدید که با همراهی جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی انجام شد، با حضور در بخش‌های بستری با کودکان و خانواده‌های آنان گفت‌وگو کرد و از نزدیک وضعیت جسمی و روند درمانی آن‌ها را بررسی کرد.

استاندار اصفهان همچنین با پزشکان، پرستاران و کادر درمان این مرکز دیدار و از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان در رسیدگی به مصدومان قدردانی کرد.

جمالی‌نژاد در جریان این حضور با اشاره به اهمیت رسیدگی همه‌جانبه به کودکان آسیب‌دیده، بر ضرورت توجه به حمایت‌های روحی و روانی در کنار درمان‌های پزشکی تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات تخصصی و مراقبت مستمر می‌تواند در بهبود سریع‌تر این کودکان نقش مؤثری داشته باشد.

بر اساس اعلام کادر درمان بیمارستان، تیم‌های پزشکی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود در حال ارائه خدمات درمانی به مصدومان هستند و روند مراقبت و درمان این کودکان با دقت و حساسیت ادامه دارد.

حضور استاندار اصفهان در این مرکز درمانی با هدف پیگیری روند درمان، دلجویی از خانواده‌ها و قدردانی از تلاش‌های کادر درمان انجام شد.